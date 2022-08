Mierovú dohodu s Ukrajinou by podporilo 65 percent Rusov, takmer rovnaké percento by však Putinovi schválilo nový útok

9.8.2022 (Webnoviny.sk) - Mierovú dohodu s Ukrajinou by podporilo 65 percent Rusov, ak by ju prezident Vladimir Putin navrhol. Vyplýva to z prieskumu ruskej súkromnej sociologickej agentúry Russian Field.Prieskum však zároveň ukázal, že 60 percent oslovených Rusov by schválilo rozhodnutie Putina podniknúť nový útok na Kyjev. Informuje o tom portál news.sky.com.Z prieskumu ďalej vyplýva, že 59 percent Rusov si myslí, že takzvaná vojenská operácia trvá už príliš dlho, ale 28 percent si to nemyslí. Zhruba 30 percent respondentov očakáva, že vojna bude trvať ďalší rok.