Ľudia v Trnave petíciami protestovali proti zvýšeniu daní i cyklochodníku, výsledky však mesto nezverejnilo

Zvýšené dane zostali v platnosti

Všetky petície vybavili

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

23.2.2021 (Webnoviny.sk) - Mesto Trnava riešilo v minulom roku osem petícií občanov, je to o dve viac ako rok predtým. Ľudia petíciami protestovali proti výraznému zvyšovaniu daní z nehnuteľností, ďalej proti plánovanej výstavbe bytového domu v centre mesta, vyslovili sa za zachovanie zelenej plochy na Tamaškovičovej ulici, ale aj proti výstavbe cyklochodníka.Najviac ľudí podporilo petíciu „proti trojnásobnému zvýšeniu dane z nehnuteľnosti v Trnave,“ pod ktorou bolo viac ako 3 200 podpisov. Mestské zastupiteľstvo petíciu prerokovalo, zobralo na vedomie, zvýšené sadzby dane však poslanci ponechali v platnosti. Aj ďalšia petícia sa týkala zvýšených daní v Trnave, protestovali proti nim obyvatelia z bývalých Štátnych majetkov, tiež si nepomohli.Ďalšími petíciami sa snažili Trnavčania zabrániť výstavbe bytového domu na Športovej ulici, požadovali zachovanie zelenej plochy na Tamaškovičovej ulici, vyjadrovali nesúhlas s umiestnením kontajnerov na odpad na Mozartovej ulici aj Ulici Gejzu Dusíka.Obyvatelia Ružindola zaslali do Trnavy petíciu, ktorou deklarovali nesúhlas so zmenou územného plánu Trnavy, ktorá by umožnila výstavbu obytnej zóny Medziháj. Poslednou minuloročnou petíciou sa obyvatelia Ulice Jána Hajdóczyho vyslovili „proti zníženiu kvality ich bývania plánovanou výstavbou cyklochodníka“.Mesto Trnava všetky petície vybavilo, výsledok vybavenia však podľa zistenia hlavnej kontrolórky nezverejňovalo, prípadne zverejňovalo neskoro, čo nebolo v súlade so zákonom o petičnom práve.