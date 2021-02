Manželku uväzneného narkobaróna El Chapa zatkli pre pašovanie drog

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

23.2.2021 (Webnoviny.sk) - Manželku uväzneného mexického narkobaróna Joaquína „El Chapa“ Guzmána zatkli v Spojených štátoch pre podozrenia z pašovania drog. Tridsaťjedenročnú Emmu Coronel Aispuro zadržali na Medzinárodnom letisku Dulles neďaleko Washingtonu, D.C. V utorok by sa mala prostredníctvom videohovoru postaviť pred federálny súd, informuje spravodajský portál BBC s odvolaním sa na americké úrady.Coronel Aispuro je obvinená z účasti na sprisahaní s cieľom distribuovať kokaín, metamfetamín, heroín a marihuanu. Okrem toho čelí obvineniam zo sprisahania sa s ďalšími osobami, aby pomohla svojmu manželovi v roku 2015 utiecť z väzenia v Mexiku. Obvinenia dosiaľ nekomentovala.Šesťdesiattriročný Guzmán šéfoval kartelu Sinaloa, ktorý bol podľa amerických úradov najväčším dodávateľom drog do Spojených štátov. V roku 2019 ho v New Yorku odsúdili na doživotie, okrem iného za pašeráctvo drog a pranie špinavých peňazí.