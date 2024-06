Ľudia vo svete o Slovensku nič nevedia, príčinou je slabý národný branding, hovorí Anholt (video)

Slabý národný branding

Ľudia nemajú záujem počúvať

Najlepšia brandovaná krajina

Fanúšikovia Južnej Kórey

Rozhovory zo štúdia SITA si môžete vypočuť aj na —> Spotify

21.6.2024 (SITA.sk) - Súčasťou indexu brandingu krajiny je aj otázka, či ľudia danú krajinu poznajú. Slovensko je v indexe národných značiek na jednom z posledných miest. Ľudia Slovensko nepoznajú, nevedia ho ukázať ani na mape.V rozhovore pre agentúru SITA to uviedol vedec a senior partner Anholt & Co. Dr. Robert Govers , ktorý prišiel na Slovensko spolu s profesorom Simonom Anholtom , autorom pojmu národný branding, poskytnúť expertný výklad o konkurenčnej identite a o tom, čo znamená obraz krajiny.Slovensko sa dnes totiž intenzívne zaoberá tým, aký je jeho obraz v zahraničí. Problémom Slovenska je podľa Goversa slabý národný branding. Podľa Anholta Slovensko nerobí v tomto smere nič zlé, ale nerobí ani nič dobré, zaujímavé či relevantné pre svet.Anholt upozornil na to, že obraz krajiny nepatrí vláde, a to ani dočasne. „Patrí obyvateľstvu. A dobré meno Slovenska je veľmi cenným národným majetkom. A pre obyvateľstvo je veľkým prínosom, ak je v dobrom stave. Na druhej strane, oni sú tí, ktorí trpia, ak nie je v dobrom stave,“ upozornil Anholt a pokračoval, že národný branding nie je kampaň.„Nie je to vec, ktorú urobíte za rok a miniete na ňu kopu peňazí,“ dodal profesor s tým, že napríklad dobrá zahraničná politika urobí pre obraz krajiny viac ako 100 miliónov eur vynaložených na kampaň. Ľudia podľa neho nepočúvajú propagandu a problém Slovenska nie je v tom, že má negatívny obraz.„Problém je, že má slabý imidž. V porovnaní s inými štátmi EÚ je to krajina, ktorú ľudia vo svete veľmi nepoznajú. Problémom však je, že ľudia nemajú záujem počúvať. Takže môžete minúť toľko peňazí, koľko chcete, na to, aby ste povedali, že sa tu vyrába Porsche Cayenne. Ale preto, že sa ľudia nezaujímajú o Slovensko, tak ich nezaujíma ani tento fakt. A to je ten problém,“ doplnil Anholt.Ako priblížil, najlepšie brandovanou krajinou na svete je Severná Kórea. „Riadi ju jeden človek, výkonný riaditeľ a jeho vízia o tom, ako by mala jeho krajina pôsobiť. Ako desivé miesto, s ktorým sa netreba zahrávať. A túto značku komunikuje dokonale. Stopercentne,“ uviedol Anholt a v súvislosti s reklamami, ktoré pojednávajú o tom, aký krásny je život v Severnej Kórei skonštatoval, že to nefunguje na nikoho.„Myslím, že každý vie, že to nie je pravda a v každom prípade, to nie je imidž, ktorý by sa mali snažiť získať, pretože to nie je uveriteľné." Govers dodal, že Južná Kórea stúpa v indexe národných značiek, ktorý vytvoril Anholt. Ide o systém založený na prieskumoch fungujúci už 20 rokov.„Južná Kórea je úspešná. A to vďaka tomu, ako sa správa, vďaka populárnej kultúre, kuchyni a sústredenému úsiliu, aby sa krajina správala atraktívnym spôsobom. Sociálne médiá im osobitne pomohli,“ uviedol Govers s tým, že je to súčasne prvá krajina po USA, ktorá má fanúšikov.„Na celom svete sú ľudia, ktorí sú fanúšikmi Južnej Kórey. Nemajú s ňou žiadnu spojitosť, ale chcú jesť ich jedlá, chcú ich variť, chcú tam ísť na dovolenku. Usilujú sa zaradiť Južnú Kóreu do ich životného štýlu,“ dodal Govers.