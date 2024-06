Je to čierny deň pre verejnoprávny priestor a občiansku spoločnosť, reaguje Machaj na schválenie zákona o STVR

Nevyriešené prechodné obdobie

Obavy zo zásahov do vysielania





RTVS nahradí STVR

Verejnoprávne médium Rozhlas a televízia Slovenska nahradí Za hlasovalo 78 poslancov. Opozícia sa hlasovania nezúčastnila.



Materiál deklaruje zámer vytvoriť novú inštitúciu, ktorá bude objektívne napĺňať verejnoprávny charakter vysielania.



„Navrhované zmeny vyplývajú z negatívnych skúseností vyplývajúcich z aplikácie zákona o Rozhlase a televízii Slovenska a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a komparácie skúseností z fungovania verejnoprávnych inštitúcií v zahraničí, predovšetkým v Európe," píše sa v ňom.



Rovnako zdôrazňuje, že rozhlas a televízia sa formálne nerozdelia, no vytvoriť by sa mal priestor na samostatný rozvoj oboch. Návrh vstúpi do platnosti 1. júla 2024.



21.6.2024 (SITA.sk) - Od novembrovej revolúcie ubehlo 35 rokov a ukazuje sa, že štát držia vo svojich rukách politici a oligarchovia, ktorí určujú budúcnosť Slovenska. Uviedol to generálny riaditeľ Rozhlasu a televízie Slovenska (RTVS) Ľuboš Machaj v reakcii na schválenie zákona o Slovenskej televízii a rozhlase (STVR).Podľa Machaja je to čierny deň pre nezávislý verejnoprávny priestor, pre mediálny priestor a tiež pre občiansku spoločnosť. RTVS rešpektuje schválenie tohto zákona, no upozorňuje na riziká, ktoré sa spájajú s jeho uplatňovaním.Ako RTVS informovala, zákon dostatočne nerieši prechodné obdobie, v ktorom bude inštitúcia bez generálneho riaditeľa a kontrolného orgánu Rady STVR, pod vedením štatutára, ktorého právomoci budú obmedzené.„Je potrebné zdôrazniť, že zákon sa nezaoberá systémovým riešením procesov súvisiacich s prechodom na novú inštitúciu v oblasti administratívy, ekonomického a finančného riadenia, zmenu vizuálnej aj zvukovej identity inštitúcie a televíznych a rozhlasových programových služieb," upozorňuje RTVS.Neurčenie presných procesov v rámci zmeny média v kombinácii s absenciou vedenia môže viesť k destabilizácii inštitúcie a môže to ohroziť výrobu a spomalenie fungovania spoločnosti. Nejasné sú podľa RTVS aj kompetencie a úlohy novovzniknutej Etickej komisie „To dáva priestor pre obavy z možných zásahov tohto poradného orgánu Rady STVR do vysielania, dramaturgie a najmä nezávislosti verejnoprávnych médií. Schválená podoba nového zákona má množstvo nedostatkov, ktoré môžu mať negatívny dopad na poskytovanie služieb občanom zo strany verejnoprávnych médií v najbližších mesiacoch," uviedla RTVS a uzavrela s tým, že je stále považovaná za rešpektovanú inštitúciu, ktorá napĺňa parametre verejnoprávneho, nezávislého, informačného média, ako aj kultúrnej a vzdelávacej inštitúcie.