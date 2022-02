Ľudia z pohraničných oblastí Ukrajiny opúšťajú svoje domovy, separatisti začali s mobilizáciou bojaschopných mužov

Tábory pre utečencov

Evakuácia obyvateľov

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

21.2.2022 (Webnoviny.sk) - Z oblastí na východe Ukrajiny, ktoré sú pod kontrolou proruských separatistov, už do Ruska evakuovali viac ako 60-tisíc ľudí. Uviedol to ruský minister pre mimoriadne situácie Alexander Čuprijan, ktorý je v Rostovskej oblasti pri hraniciach s Ukrajinou.Podľa jeho slov hranice do Ruska prekročilo približne 61-tisíc ľudí a dodal, že deväť vlakov s evakuovanými ľuďmi bolo vypravených do iných častí Ruska.Do Rostovskej oblasti Čuprijana vyslal ruský prezident Vladimir Putin , aby tam zriadil tábory pre utečencov. Informuje o tom portál bbc.com.Separatistickí lídri Doneckej a Luhanskej oblasti ohlásili evakuáciu státisícov ľudí do Ruska po vyhlásení, že muži vo veku, v ktorom sú bojaschopní, sú mobilizovaní.Šéf takzvanej Doneckej ľudovej republiky Denis Pušilin sa podľa ruských tlačových agentúr v piatok stretol s odchádzajúcimi civilistami. „Dúfam, že to nebude na dlho,“ povedal. „Bezpečnosť je však najdôležitejšia,“ dodal.USA evakuáciu civilného obyvateľstva odsúdili a označili to za cynický pokus o odpútanie pozornosti od blížiacej sa ruskej invázie na Ukrajinu.