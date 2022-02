Vražda Kuciaka a Kušnírovej ukázala, že na Slovensku existujú dva svety. Boj za spravodlivosť nesmieme nikdy vzdať, tvrdí Lipšic

Dva svety

Rovnosť pred zákonom





Jána Kuciaka a jeho snúbenicu Martinu Kušnírovú zastrelili 21. februára 2018 v ich dome v obci Veľká Mača v okrese Galanta. Kuciak bol investigatívnym novinárom portálu Aktuality.sk a okrem iného sa zaoberal kauzami podnikateľa Mariana Kočnera.





V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

21.2.2022 (Webnoviny.sk) - Vražda investigatívneho novinára Jána Kuciaka ukázala, že na Slovensku existujú dva svety. Pri príležitosti štvrtého výročia vraždy novinára to na sociálnej sieti napísal špeciálny prokurátor Daniel Lipšic . Ten v minulosti pôsobil aj ako právny zástupca rodiny Kuciakovcov.Prvý svet je podľa Lipšica svetom slušných a pokorných ľudí, ktorí v skromnom prostredí vychovávajú svoje deti, dávajú im vzdelanie a učia ich skutočným hodnotám.To bol a je podľa neho svet rodín Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej. „A potom tu bol – a stále je – aj druhý svet. Svet moci, manipulácií, luxusných apartmánov, hodiniek, jácht a spoločníčok. Tento druhý svet, len preto, aby sa udržal pri moci, vytvoril podmienky na zákernú vraždu Jána a Martiny," uviedol Lipšic s tým, že ide o svet nenávisti, pomsty, ale v skutočnosti aj svet strachu.V súčasnosti sa nám podľa špeciálneho prokurátora môže zdať, že tento druhý svet sa znovu nadychuje a vracia. A získava svojich spojencov aj na miestach, kde by ich nemal mať.„Kvôli pamiatke Jána a Martiny však boj za spravodlivosť a rovnosť pred zákonom nesmieme nikdy vzdať. Obidvaja obetovali to najcennejšie – vlastný život," dodal Lipšic.