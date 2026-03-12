|
Štvrtok 12.3.2026
Úvodná strana
12. marca 2026
Ľudskoprávna koalícia upozornila na zhoršenú situáciu v oblasti ochrany ľudských práv, o problémoch informovala výbor OSN
Ľudskoprávna koalícia predložila Výboru OSN pre ľudské práva tieňovú správu pred preskúmaním Slovenska v rámci ...
12.3.2026 (SITA.sk) - Ľudskoprávna koalícia predložila Výboru OSN pre ľudské práva tieňovú správu pred preskúmaním Slovenska v rámci Medzinárodného paktu o občianskych a politických právach. Informovala o tom organizácia Amnesty International Slovensko. Ako priblížila, v správe upozorňujú na zhoršujúcu sa situáciu v oblasti ochrany ľudských práv a vyzývajú štát na prijatie konkrétnych opatrení.
Ľudskoprávna koalícia identifikovala viaceré závažné problémy, vrátane diskriminácie LGBTI+ ľudí, Rómov a Rómok, obmedzeného prístupu k sexuálnemu a reprodukčnému zdraviu, ako aj nedostatočnej ochrany obrancov ľudských práv, novinárov a občianskej spoločnosti.
V správe poukazujú aj na pretrvávajúce problémy, ak ide o policajné násilie a neúčinné vyšetrovanie týchto prípadov. Ľudskoprávna koalícia upozornila v správe aj na obmedzovanie práva na zhromažďovanie či slobodu prejavu.
Výbor OSN tieto zistenia pri preskúmavaní zohľadnil. Slovensko má podľa slov riaditeľa Amnesty International Slovensko Rada Slobodu povinnosť zabezpečiť, aby všetci ľudia mohli naplno využívať svoje ľudské práva bez diskriminácie. "Výbor OSN pre ľudské práva má teraz príležitosť upozorniť na systémové problémy a vyzvať slovenskú vládu, aby prijala účinné riešenia," dodal Sloboda.
Správa organizácií združených v Ľudskoprávnej koalícii súčasne predložili aj sériu odporúčaní, ako napríklad prijatie opatrení na odstránenie segregácie rómskych detí v školách, zabezpečenie prístupu k zdravotnej starostlivosti vrátane interrupčnej starostlivosti, ochranu priestoru pre občiansku spoločnosť a účinné vyšetrovanie policajného násilia.
"Výbor OSN pre ľudské práva situáciu na Slovensku preskúmal na svojom zasadnutí, ktoré sa konalo od 4. do 5. marca 2026. Zistenia výboru a jeho odporúčania budú dôležitým rámcom pre ďalšie kroky Slovenska pri plnení medzinárodných záväzkov v oblasti ľudských práv," uzavrela organizácia.
