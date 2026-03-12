Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 24hod.sk    Z domova

12. marca 2026

Ľudskoprávna koalícia upozornila na zhoršenú situáciu v oblasti ochrany ľudských práv, o problémoch informovala výbor OSN


Ľudskoprávna koalícia predložila Výboru OSN pre ľudské práva tieňovú správu pred preskúmaním Slovenska v rámci ...



Zdieľať
gettyimages 1294653377 676x397 12.3.2026 (SITA.sk) - Ľudskoprávna koalícia predložila Výboru OSN pre ľudské práva tieňovú správu pred preskúmaním Slovenska v rámci Medzinárodného paktu o občianskych a politických právach. Informovala o tom organizácia Amnesty International Slovensko. Ako priblížila, v správe upozorňujú na zhoršujúcu sa situáciu v oblasti ochrany ľudských práv a vyzývajú štát na prijatie konkrétnych opatrení.


Ľudskoprávna koalícia identifikovala viaceré závažné problémy, vrátane diskriminácie LGBTI+ ľudí, Rómov a Rómok, obmedzeného prístupu k sexuálnemu a reprodukčnému zdraviu, ako aj nedostatočnej ochrany obrancov ľudských práv, novinárov a občianskej spoločnosti.

Pretrvávajúce problémy


V správe poukazujú aj na pretrvávajúce problémy, ak ide o policajné násilie a neúčinné vyšetrovanie týchto prípadov. Ľudskoprávna koalícia upozornila v správe aj na obmedzovanie práva na zhromažďovanie či slobodu prejavu.

Výbor OSN tieto zistenia pri preskúmavaní zohľadnil. Slovensko má podľa slov riaditeľa Amnesty International Slovensko Rada Slobodu povinnosť zabezpečiť, aby všetci ľudia mohli naplno využívať svoje ľudské práva bez diskriminácie. "Výbor OSN pre ľudské práva má teraz príležitosť upozorniť na systémové problémy a vyzvať slovenskú vládu, aby prijala účinné riešenia," dodal Sloboda.

Séria odporúčaní


Správa organizácií združených v Ľudskoprávnej koalícii súčasne predložili aj sériu odporúčaní, ako napríklad prijatie opatrení na odstránenie segregácie rómskych detí v školách, zabezpečenie prístupu k zdravotnej starostlivosti vrátane interrupčnej starostlivosti, ochranu priestoru pre občiansku spoločnosť a účinné vyšetrovanie policajného násilia.

"Výbor OSN pre ľudské práva situáciu na Slovensku preskúmal na svojom zasadnutí, ktoré sa konalo od 4. do 5. marca 2026. Zistenia výboru a jeho odporúčania budú dôležitým rámcom pre ďalšie kroky Slovenska pri plnení medzinárodných záväzkov v oblasti ľudských práv," uzavrela organizácia.


Zdroj: SITA.sk - Ľudskoprávna koalícia upozornila na zhoršenú situáciu v oblasti ochrany ľudských práv, o problémoch informovala výbor OSN © SITA Všetky práva vyhradené.

