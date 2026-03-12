|
Štvrtok 12.3.2026
Meniny má Gregor
Denník - Správy
Vynovený hypermarket Tesco v Banskej Bystrici prináša vyšší komfort aj ekologické riešenia
Tagy: Ekológia hypermarket PR
To všetko zákazníkom prináša vynovený hypermarket Tesco v Banskej Bystrici. Spoločnosť Tesco pokračuje v modernizácii svojich predajní naprieč Slovenskom a po mesiacoch prác úspešne zavŕšila komplexnú ...
12.3.2026 (SITA.sk) - To všetko zákazníkom prináša vynovený hypermarket Tesco v Banskej Bystrici. Spoločnosť Tesco pokračuje v modernizácii svojich predajní naprieč Slovenskom a po mesiacoch prác úspešne zavŕšila komplexnú obnovu hypermarketu v srdci Slovenska. Oslava zrekonštruovanej predajne, ktorá zákazníkom slúži už od augusta 2000, sa uskutoční 12. marca 2026 za účasti šéfkuchára Martina Nováka.
Rozsiahla obnova banskobystrického hypermarketu sa realizovala v dvoch etapách, pričom prvá fáza odštartovala v auguste 2025 a finálne práce boli ukončené v marci 2026. Hlavným cieľom bolo priniesť zákazníkom modernú predajňu podľa najnovších štandardov s efektívnejším využitím priestorov. Predajná plocha sa upravila na aktuálnych 5 065 m², čo umožnilo do objektu priniesť nových atraktívnych partnerov.
"Je našou dlhodobou snahou, aby každá zo 182 predajní Tesco na Slovensku prinášala našim zákazníkom vysoký štandard a radosť z nakupovania. Hypermarket Tesco v Banskej Bystrici má v regióne silnú tradíciu a už vyše 25 rokov je súčasťou života miestnych obyvateľov. Sme preto veľmi radi, že sme mu mohli vdýchnuť nový moderný šat, ktorý spája ohľaduplnosť k planéte s novinkami pre ešte lepší zážitok z každodenných nákupov," hovorí Martin Kuruc, generálny riaditeľ Tesca na Slovensku.
V rámci technickej modernizácie sa Tesco zameralo na udržateľnosť a ochranu životného prostredia. Reťazec kompletne obnovil chladiarenskú techniku vrátane kvalitnejšieho tesnenia a ekologickejšieho chladiva, vybavenie doplnil úplne novými mraziacimi zariadeniami, pribudli aj chladničky na minútky a rozšíril sa sortiment zdravej výživy a nápojov. Pri modernizácii sa myslelo aj na vyšší komfort zákazníkov – okrem 7 nových pásových pokladní sa v predajni nachádza 18 samoobslužných pokladní so zónou vyhradenou pre Scan& Shop zákazníkov, ponuka občerstvenia do ruky pri vstupe do predajne a nechýba ani obľúbený kávový pult.
Výraznou zmenou prešiel exteriér hypermarketu. V rámci rekonštrukcie boli opravené parkovacie miesta, vymenené obrubníky, retardéry, pribudli nové stojiská pre nákupné vozíky a osviežil sa aj vonkajší vzhľad budovy. Tesco pri rekonštrukcii nezabudlo ani na svoje kolegyne a kolegov, ktorí získali kompletne nové zázemie s moderným nábytkom a sociálnymi zariadeniami.
Na oslavu ukončenia modernizácie pripravilo Tesco v hypermarkete Banská Bystrica slávnostný program, ktorý sa uskutoční 12. marca 2026 v čase od 10.00 hod. až do 18.00 hod. za účasti známeho šéfkuchára Martina Nováka. Návštevníkov čaká ochutnávka pečiva z vlastnej pekárne, súťaž o vecné ceny aj nákupné poukážky pri nákupe nad 20 eur a deti určite poteší rozdávanie balónov.
Členovia vernostného programu Clubcard získajú extra 10 % zľavu na celý nákup od 12. marca do 17. marca 2026. V týždni od 18. marca do 24. marca 2026 si zákazníci Clubcard môžu uplatniť 10-percentnú zľavu na mliečne produkty.
Zdroj: SITA.sk - Vynovený hypermarket Tesco v Banskej Bystrici prináša vyšší komfort aj ekologické riešenia © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Ekológia hypermarket PR
