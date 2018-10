Ľudskoprávna skupina v Berlíne dokumentovala ruské útoky na civilistov

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bejrút 31. októbra (TASR) - Ľudskoprávna skupina Sýrsky archív sídliaca v Berlíne zadokumentovala viac ako 1400 prípadov, v ktorých si ruské sily počas troch rokov svojho zapojenia do sýrskej občianskej vojny vyberali za ciele aj civilistov a civilnú infraštruktúru.Sýrsky archív vytvoril videodatabázu prípadov hlásených od septembra 2015, keď Rusko začalo s leteckými útokmi v prospech síl prezidenta Bašára Asada, do septembra 2018.Jeho spoluzakladateľ Hádí Chatíb podľa agentúry uviedol, že v databáze, v ktorej je možné vyhľadávať, je zaznamenaných viac ako 700 prípadov s hlásenými civilnými obeťami. Overené videá ukazujú, že pri ruských leteckých útokoch bolo zasiahnutých najmenej 35 nemocníc, 27 mešít, 23 škôl a 27 trhovísk. Databáza môže podľa Chatíba pomôcť právnikom pri zhromažďovaní dôkazov proti páchateľom násilia.V databáze sú videá od obyvateľov, novinárov, humanitárnych skupín, ale aj zhotovené ruským ministerstvom obrany.Rusko popiera, že by si za ciele vyberalo civilistov a často tvrdí, že jeho nálety sa zameriavajú na. V nedávno zverejnenej správe ruská armáda uviedla počet leteckých útokov a typy použitých lietadiel a zbraní, ale nezmieňuje sa o obetiach na životoch.