Ľudskoprávny výbor chce upozorniť na problém prenasledovania pre vieru

Bratislava 10. septembra (TASR) - Dostať do povedomia verejnosti problém prenasledovania kresťanov, ako aj iných náboženských komunít je hlavným zámerom uznesenia parlamentného ľudskoprávneho výboru. Návrh uznesenia o ochrane slobody náboženstva alebo viery a pomoci prenasledovaným kresťanom a iným náboženským komunitám predložil výbor ešte na júnovú schôdzu parlamentu. O uznesení má podľa doterajšej predsedníčky výboru Anny Verešovej (nezaradená) plénum hlasovať v utorok.Verešová si myslí, že je dôležité prijať toto uznesenie práve v tomto čase.skonštatovala na utorkovej tlačovej konferencii.Uznesenie obsahuje odporúčanie a výzvu vláde SR, aby po vzore OSN, Európskej únie (EÚ) a jednotlivých členských štátov EÚ zvýšila medzirezortné úsilie Slovenska v tejto oblasti. Príkladom sú napríklad parlamentné či vládne platformy, v rámci ktorých by sa diskutovalo o ochrane prenasledovaných komunít.Podľa odborného poradcu poslankyne Samuela Trizuljaka by sa mohol vytvoriť post predstaviteľa pre náboženskú slobodu napríklad na úrovni splnomocnenca vlády. Podobné úrady sú podľa neho trendom aj v okolitých krajinách.Na stupňujúce obmedzovanie náboženskej slobody upozornil aj riaditeľ ACN Slovensko - Pomoc trpiacej cirkvi Miroslav Dzurech.uviedol Dzurech s tým, že každý siedmy kresťan žije v krajine, kde je ohrozené základné ľudské právo na slobodu myslenia, pod ktoré spadá aj sloboda vierovyznania.Príkladom zhoršujúceho sa stavu v oblasti náboženskej slobody je podľa predkladateľov prípad pakistanskej kresťanky Asie Bibi, ako aj bombové útoky na kostoly na Srí Lanke počas tohtoročnej Veľkej noci či streľba v mešitách v meste Christchurch na Novom Zélande z marca tohto roka.