Mzdy v Británii v období máj-júl strmo vzrástli, nezamestnanosť klesla

Ilustračné foto. Foto: TASR/František Iván Foto: TASR/František Iván

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Londýn 10. septembra (TASR) - Mzdy britských zamestnancov v lete vzrástli najstrmšie za 11 rokov. A miera nezamestnanosti v krajine klesla na najnižšiu úroveň od polovice 70. rokov minulého storočia. Ukázali to v utorok oficiálne údaje štatistického úradu ONS.Medzi zamestnávateľmi však zároveň badať známky nervozity pred blížiacim sa termínom brexitu. Nábor nových ľudí bol totiž slabší, ako očakávali ekonómovia. A zároveň počet voľných pracovných miest klesol na najnižšiu úroveň od konca roku 2017.ONS informoval, že priemerné mzdy vrátane odmien sa za tri mesiace do konca júla zvýšili medziročne o 4 % po náraste o 3,8 % v období apríl-jún. To bol ich najstrmší nárast od polovice roku 2008.Centrálna banka (Bank of England, BoE) pozorne sleduje rast miezd, aby mohla odhadnúť budúce inflačné tlaky. A ich zvýšenie za máj-júl prekonalo všetky odhady analytikov."Po úprave o infláciu tempo rastu miezd prvýkrát za takmer štyri roky prekročilo 2 %," uviedol David Freeman z ONS.Ale bez započítania odmien, ktoré sú nestále, sa rast miezd v období máj-júl spomalil na 3,8 % z 3,9 % v období apríl-jún, čo sa zhoduje s prognózami ekonómov.ONS ďalej uviedol, miera nezamestnanosti v Spojenom kráľovstve v sledovanom období klesla na 3,8 %, a bola tak najnižšia od obdobia november-január 1975.Prírastok nových pracovných miest však bol slabší, ako sa očakávalo. Konkrétne v sledovanom období pribudlo 31.000 nových miest, zatiaľ čo ekonómovia očakávali 53.000.Znížil sa aj počet voľných pozícií na trhu práce na 812.000, čo je najmenej od konca roka 2017.Britská ekonomika v 2. štvrťroku zaznamenala pokles. A existuje riziko, že sa prepadne do recesie ešte predtým, ako má krajina opustiť Európsku úniu (EÚ) na konci októbra. Aj keď nečakané zrýchlenie hospodárskeho rastu v samotnom júli, v prvom mesiaci 3. kvartálu, toto riziko trocha znížilo.Trh práce v Británii je od referenda o brexite v júni 2016 prekvapujúco silný. Mnohí ekonómovia to čiastočne pripisujú faktu, že zamestnávatelia radšej najímajú nových pracovníkov, ktorých neskôr môžu prepustiť, namiesto toho, aby investovali.Viaceré prieskumy však už naznačujú, že firmy sú už pri prijímaní nových ľudí opatrnejšie, keďže sa blíži termín brexitu 31. októbra.