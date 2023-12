Ľudskosť, tolerancia, pochopenie – Nikolaj Nikitin vydáva svoj album Normal, ktorý je odkazom doby

Ako hostí si zavolal najbližších spolupracovníkov a ľudí, ktorých už roky obdivuje.

Nikolaja Nikitina má naša hudobná scéna zafixovaného hlavne ako saxofonistu. Na štvrtom štúdiovom albume Normal sa vrátil ku klarinetu / basovému klarinetu. Po desiatich rokoch strávených s projektmi ako Altar, Polajka a spolupráce s Robom Pospišom a Martinom Sillayom, sa opäť vnoril do svojej sólovej tvorby. Rozhodol sa nahrať sólový album, ktorým nadviaže na predchádzajúce dosky Personal Suite, New Winter Stories, Music for Boys and Girls a zároveň sa posunie k novému inšpiračnému zdroju. Nazbieral podnety pri počúvaní rómskeho folklóru a štylizovaného folklóru z okolitých krajín, taktiež objavil tvorbu slovenských autoriek – Niny Kohout a Katarzie. Vyústením tohto záujmu je album Normal, o ktorého zvukovú rôznorodosť sa postarali vzácni zahraniční aj slovenskí hostia.

Nikolaj dal dohromady medzinárodnú zostavu pod názvom Nikolaj Nikitin Ensemble. Pozostáva z troch srbských hudobníkov – Snežana Jović-Werner (akordeón), Nenad Vasilić (kontrabas), Dušan Novakov (bicie nástroje, perkusie), brazílskeho bubeníka Matheusa Jardima, cimbalistu Ľubomíra Gašpara (cimbal), Júlie Kozákovej a Samuela Hošeka – obľúbených vokalistov N. Nikitina. Nechýbajú ani blízki spolupracovníci Eugen Vizváry (Rhodes piano, syntetizátory), Ľuboš Šrámek (Rhodes piano) a Juraj Griglák (basgitara). Spomenúť treba aj producenta Jonatana Pastirčáka, ktorý prispel elektronikou do troch skladieb.

Témou albumu je normálnosť v nenormálnej dobe

Pri pozornom nahliadnutí na obal albumu je zobrazený hudobník Nikolaj Nikitin – obklopený vizuálnou alegóriou Martina Gerboca (tvorca obalu) – znázorňujúcou symboly totalitných režimov a zvrátenosti. Pre Nikitina je album Normal jeho angažovaným pohľadom na svet a ľudstvo, skrz humanizmus, ktorý v sebe má. Vierou v katarzný účinok umenia, ktoré nezakrýva realitu, ale ju demaskuje do čistej podoby – pravdy.

„Príbeh od „nenormálneho“ k výnimočnému „Normal“ je súčasťou môjho umeleckého vyjadrenia toho, čo som prežil za posledné tri roky. Môže to byť spôsob provokácie poslucháčov, alebo môže nastoliť ďalšie otázky o tomohľadom toho, čo je normálne v živote, v hudbe, alebo celkovo v umení. „Normal“ je koncepciou tohto albumu. Snažil som sa na ňom preskúmať, čo je normálne v rôznych aspektoch života a hudby a ako sa môžu tieto dva aspekty odlišovať od konvencií. Nakoniec je to o vzťahu umeleckého života a normálnosti. O hľadaní vlastného miesta vo svete, o zápasení so základnými podmienkami pre bežný život, o denných starostiach a najvyšších umeleckých ambíciách. A o tom je dielo pre zbor, cimbalovku, elektroniku a jazzovú kapelu,“ týmito slovami to v booklete albumu Normal zhrnul jej autor – hudobník Nikolaj Nikitin.

Umelecký prístup

Štvrtá sólová nahrávka Normal mala iný tvorivý prístup ako predchádzajúci projekt Altar. Nikolaj Nikitin si všetko rozvrhol sám – komponovanie, aranžovanie, zvukový dizajn. S názorom na mix a mastering oslovil svojho pracovného partnera Ľuboša Šrámeka z vydavateľstva HLAVA XXII, kde album vychádza. N. Nikitin veľa premýšľal nad novým zvukom a smerovaním súčasnej zostavy, kam by sa to dalo ešte posunúť. K tomu by malo dopomôcť aj štúdiové zázemie s koncertným klavírom a výnimočnou akustikou v štúdiu v Modre. Vydavateľstvo HLAVA XXII si tak našlo domovské miesto na nahrávanie.

Nikolaj Nikitin – Normal je piatym titulom novozaloženého vydavateľstva vydavateľstve Hlava XXII, ktoré sa špecializuje na komornú a jazzovú hudbu.

Vydanie nahrávky z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Album podporil aj Sociálny a kultúrny fond SOZA.