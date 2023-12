Listy, ktoré napísal otec synovi počas vojny. S láskou, otec

Napriek vyčerpávajúcim dňom bojov, hlavný hrdina nezabúda, že je aj otcom.

Kniha S láskou, otec vznikla ako rozhovor so synom, ktorý zostáva ďaleko preč, no vždy blízko — v srdci svojho otca.

Kniha je dojemným záznamom o tom, ako vojna mení životy ľudí a rodín. Je napísaná vo forme listov otca synovi, ktorý kvôli rusko-ukrajinskej vojne vyrastá bez neho. Autor nám ponúka hlboký pohľad na ich vzťah, na túžby, nádeje a obavy, ktoré prežívajú v čase vojny.

Valerij Puzik nás sprevádza týmto vojnovým príbehom prostredníctvom útržkov spomienok, úvah o prítomnosti a snov o budúcnosti, pričom nám dáva možnosť vytvoriť si vlastný názor na vojnovú realitu.

Ahoj synček. Konečne ti píšem!

Celý čas som sa chystal, no nemohol som nájsť správne slová. Rozsypali sa ako korálky po podlahe a ja som ich nedokázal pozbierať.

V poslednom čase stále myslím na naše hry, pokojné more, piesok, tiché uličky a naše plány na jar, leto a jeseň...

V knihe nie sú zachytené bojové scény ani vojenské popisy, ale skôr nám ukazuje, že aj v najťažších časoch zostáva stredobodom ľudskosť. Čitateľ môže spolu s autorom zažívať udalosti, ktoré sa odohrávajú na Ukrajine, pričom cíti nádej, že láska a život môžu prekonať temnotu a smrť.

Tak ako autorov syn Orest sú na to tisíce, desaťtisíce detí nielen na Ukrajine, ale po celom svete. Musia vyrastať bez svojich otcov, pretože prišla vojna. Konflikty a boje im berú otcov, ktorí sa neraz nevrátia vôbec domov, prípadne zranení a psychicky zlomení...a len hŕstka má to šťastie, že sa vráti v poriadku domov, k svojej rodine.

Kniha S láskou, otec je teda nielen o mužoch, otcoch, ale aj o deťoch, ktoré vyrastajú v ťažkých a bolestných podmienkach. Ktorým odopreli detstvo a dospievanie, aké by mali zažiť všetci. Uprostred milujúcej rodiny a s tými najbližšími...

Toto je naše mesto, naša krajina, naša zem a naše nebo.

Stojí za to všetko to milovať a chrániť.

Zostali sme a budeme bojovať.

Pamätajte: táto krajina je neporaziteľná.

Ľúbim ťa.

Pobozkaj mamu.

S láskou, otec!

Valerij Puzik

Je ukrajinský spisovateľ, výtvarník, režisér a novinár. V januári 2015 odišiel na front ako dobrovoľník. Zúčastnil sa bojových operácií na Donbase ako člen ukrajinského dobrovoľníckeho práporu Pravý sektor.

Jeho práce boli vystavené na viacerých skupinových výstavách maľby a grafiky doma a v zahraničí. K najdôležitejším patria: Inkubačná doba, Ozvena, Zóna duchov, Moja armáda – Vidieť srdcom. Laureát literárnych súťaží Smoloskyp, Hranoslov, Medzinárodná literárna cena Oleksandra Uľjanenka. Autor kníh Túlavé psy, Monolit, Videl som ho živého, mŕtveho a znova živého, Šachta – Ranné hlásenie, spoluautor knihy Naše mačky – Zákopy a fantasy pre deti Delphi a kúzelníci.

Režisér krátkych dokumentárnych filmov a videopoézie. Pracoval ako scenárista. Od 24. februára 2022 je príslušníkom Ozbrojených síl Ukrajiny.