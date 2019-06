Lietadla spoločnosti Lufthansa. Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Frankfurt nad Mohanom 17. júna (TASR) – Nemecká letecká spoločnosť Lufthansa zhoršila svoju prognózu zisku v roku 2019, keďže nadmerná kapacita a čoraz väčšia konkurencia nízkonákladových aerolínií vyvíjajú tlak na jej ceny a operácie v Európe.uviedla nemecká letecká spoločnosť v pondelok. Dodala, že najmä na jej domácom trhu v Nemecku a tiež v Rakúsku sú dopravcovia ochotní akceptovať značné straty, aby rozšírili svoje podiely na týchto trhoch.Lufhansa najnovšie očakáva upravenú maržu zisku pred úrokmi a zdanením (EBIT) v rozpätí od 5,5 % do 6,5 % namiesto predchádzajúceho rozpätie od 6,5 % do 8 %. Upravený EBIT by sa mal pohybovať v pásme 2 až 2,40 miliardy eur a nie 2,4 miliardy eur až 3 miliardy eur. Lufthansa očakáva aj zvýšenie nákladov na palivo o 50 miliónov eur.Situácia na európskom trhu zostane podľa nej náročná aj po zvyšok roka 2019.Lufthansa v 1. polroku vyčlení 3,40 milióna eur na daňové riziko v súvislosti s otvorenými daňovými otázkami z rokov 2001 až 2005.