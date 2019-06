Radíme: Defibrilátor sám vyhodnotí, či je potrebné podať výboj

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Martin Palkovič Foto: TASR - Martin Palkovič

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 17. júna (TASR) - Automatický externý defibrilátor (AED) sám vyhodnotí, či je potrebné pri jeho použití podať výboj. Upozorňuje na to lekár Olexander Opanasenko. "vysvetlil.Samotný výboj sa podľa lekára podáva manuálnym stlačením tlačidla na prednej strane prístroja. Ako Opanasenko priblížil, pre viacerých ľudí predstavuje najťažšiu úlohu práve stlačenie tlačidla, avšak šanca nesprávneho zhodnotenia rytmu prístrojom a na následné podanie výboja je podľa praxe takmer nulová.zdôraznil.Defibrilátor je prístroj, ktorý pomocou elektrického výboja obnovuje správnu srdcovú činnosť pri život ohrozujúcej poruche rytmu – komorovej fibrilácii alebo tiež komorovej tachykardii. S použitím defibrilátora sa šanca na prežitie zvyšuje až na 90 percent v závislosti od rýchlosti použitia AED.V minulosti sa používal aj na obnovenie srdcovej činnosti pri úplnom zastavení srdca. Vo viacerých krajinách Európy, ale aj sveta je školenie prvej pomoci a tiež použitie AED povinné nielen pre absolventov kurzov v autoškole, ale aj pre stredoškolákov a vysokoškolákov.AED sa na Slovensku každoročne rozrastá o desiatky prístrojov, v Európe ich počet siaha na niekoľko desiatok tisíc kusov. Zelené nálepky s nápisom AED a symbolom srdca s bleskom sa čoraz častejšie vyskytujú v našom okolí - v nákupných centrách, športových areáloch, na železničných staniciach, letiskách, benzínových pumpách, horských chatách alebo hoteloch.Prítomnosť takejto nálepky označuje miesto, v ktorom je automatický defibrilátor umiestnený a mali by sa tam nachádzať aj ľudia, ktorí vedia tento prístroj použiť a poskytnúť prvú pomoc pred príchodom záchrannej zdravotnej služby.Verejne prístupné AED sú umiestnené aj v niektorých obciach na Slovensku, obvykle v blízkosti námestí a na frekventovaných uliciach. Na manipuláciu s nimi bývajú zaškolení príslušníci Policajného zboru a mestskej polície, hasiči, no v núdzovej situácii ich môže použiť aj nezaškolený človek, a to s pomocou hlasového navádzania AED a za asistencie dispečera z krajského operačného strediska.