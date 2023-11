Luis Diaz sa prvýkrát od únosu stretol so svojím otcom

Kolumbijský futbalový útočník Luis Diaz sa v utorok stretol so svojím otcom prvýkrát, odkedy ho prepustili po únose partizánskou organizáciou ELN.





Na fotografiách, ktoré zverejnila Kolumbijská futbalová federácia, sa hráč Liverpoolu objíma so svojím otcom Luisom Manuelom Diazom. "Vitaj doma Lucho," napísala pod fotku federácia. Stretnutie sa odohralo v meste Barranquilla, kde Kolumbia nastúpi vo štvrtok v zápase kvalifikácie MS proti Brazílii.Oboch rodičov hráča Liverpoolu uniesli 28. októbra, krátko na to prepustili matku, no otec sa dostal na slobodu až po 12 dňoch. Informovala agentúra AP.