Lobotka i Duda o psychike pred Islandom: Musíme byť trpezliví

Slovenskí futbalisti potrebujú získať bod na to, aby si vybojovali účasť na ME 2024. Prvý pokus budú mať vo štvrtok o 20.45 h v Bratislave v zápase proti Islandu, druhý o tri dni neskôr na pôde Bosny a Hercegoviny. Stanislav Lobotka verí, že oslavovať budú Slováci už po zápase s Islanďanmi, ktorých chcú zdolať.





Dvadsaťosemročný stredopoliar prišiel na reprezentačný zraz v dobrej nálade, hoci jeho klub SSC Neapol podľahol cez víkend Empoli 0:1. Aj preto sa chcel naladiť najmä na štvrtkový zápas v národnom drese. "Islanďania sú nepríjemní, mali s nimi starosti aj Portugalci. Prehusťujú stred ihriska. Nemôžeme strácať ľahké lopty, nás to potom bolí, keď beháme bez nej. Musíme dať do toho všetko. Zápas môžeme zlomiť aj v poslednej minúte. Musíme držať loptu, možno to nebudeme zo začiatku otvárať, ale musíme byť trpezliví a musíme nájsť medzeru v ten správny čas," povedal Lobotka.Zverenci Francesca Calzonu sú v J-skupine na druhom mieste so šestnástimi bodmi za stopercentným Portugalskom. Na tretie Luxembursko majú náskok päť bodov, na Island o jeden viac. "Naša pozícia nie je jednoduchá, i keď to tak vyzerá. My ten bod musíme získať. Ale kvalitu na to máme a nemôžeme hrať na remízu. V hlave musíme mať to, že ideme zvíťaziť," dodal stredopoliar Neapola.Lobotka odohral v nedeľu celý zápas v Serii A, no predtým v týždni v Lige majstrov odišiel z ihriska po tom, ako ho v dueli s Unionom Berlín (1:1) nakopol protihráč. Slovenského reprezentanta ošetrili, no následne držiac si ruku odkráčal na lavičku a na trávniku ho nahradil spoluhráč Giovanni Simeone: "Protihráč mi skočil na ruku a trafil mi nerv. Bolo to bolestivé, ale netrafil kosť a bolo to napokon v poriadku."Ani ďalší slovenský zástupca v Serii A neprežíva so svojím klubom Hellasom Verona ideálne obdobie. Tím Ondreja Dudu nezvíťazil už v desatich zápasoch a patrí mi predposledná priečka v tabuľke. "Trápime sa, ťažko zbierame body, snáď si napravím chuť v reprezentácii. Máme asi najlepšiu pozíciu, akú kedy reprezentácia mala. Potrebujeme bod, ale chceme vo štvrtok vyhrať. Chceme postúpiť a osláviť to pred našimi fanúšikmi. Progres medzi nami a fanúšikmi je určite lepší ako na začiatku kvalifikácie a verím, že ich potešíme a spolu to oslávime."Viacerí reprezentační spoluhráči Dudu sa vyjadrili, že vo štvrtok proti Islandu to bude najmä o psychike. To isté zdôraznil aj 28-ročný stredopoliar: "Musíme byť pokojní, za ničím sa nehnať. Verím, že to zvládneme. Rozhodovať bude asi psychika a to viac ako čokoľvek iné. Ale chceme ísť do toho tak, že ideme vyhrať."