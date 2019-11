Luis Enrique by sa mal opäť stať trénerom španielskej reprezentácii

Tréner FC Barcelony Luis Enrique v zápase o európsky futbalový Superpohár 2015 medzi FC Barcelona - Sevilla FC v gruzínskom meste Tbilisi 12. augusta 2015. Foto: TASR/AP/Ivan Sekretarev Foto: TASR/AP/Ivan Sekretarev

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Madrid 19. novembra (TASR) - Luis Enrique by sa mal opäť ujať kormidla pri španielskom národnom tíme. Bývalý reprezentačný útočník 19. júna z osobných dôvodov rezignoval na svoju funkciu. Neskôr oznámil, že mu zomrela deväťročná dcéra. Nahradil ho asistent Robert Moreno, ktorý postúpil so španielskymi futbalistami na EURO 2020.Po pondelňajšom kvalifikačnom triumfe 5:0 nad Rumunskom sa však rozlúčil so svojimi zverencami a odmietol aj všetky mediálne aktivity vrátane pozápasovej tlačovej konferencie. Podľa španielskych médií by trénerské žezlo mal opäť prebrať Enrique, ktorý v roku 2015 priviedol FC Barcelona k zisku treble. Informovala o tom agentúra SID.