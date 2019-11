Marián Hossa medzi kandidátmi na uvedenie do Siene slávy v roku 2020

Marián Hossa oslavuje svoj gól s Michalom Kempnym (6), 20. januára 2017. Foto: TASR Foto: TASR

Toronto 19. novembra (TASR) - Bývalý slovenský hokejový reprezentant Marián Hossa je jeden z kandidátov na uvedenie do Siene slávy NHL v roku 2020. Do elitnej spoločnosti by sa mohli s ním dostať aj ďalší niekdajší profiligoví hráči Jarome Iginla, Shane Doan, Patrik Eliáš, Sergej Gončar, Daniel Alfredsson, Rod Brind'Amour, Jeremy Roenick, Alexander Mogiľnyj či Theo Fleury.Štyridsaťročný Hossa sa spolu s Iginlom a Doanom premiérovo uchádzajú o členstvo v Sieni slávy. Bývalý slovenský útočník má za sebou 19-ročnú kariéru v NHL, počas ktorej obliekal dresy piatich klubov – Ottawy, Atlanty, Pittsburghu, Detroitu a Chicaga. S Penguins a Red Wings sa prebojoval finále play off, s Blackhawks sa trikrát tešil zo zisku Stanleyho pohára. Iba v dvoch sezónach z 19-tich si nezahral so svojimi tímami vo vyraďovačke.Hossa ukončil kariéru predčasne zo zdravotných dôvodov po sezóne 2016/2017. V základnej časti profiligy celkovo odohral 1309 zápasov, v ktorých nazbieral 1134 bodov za 525 gólov a 690 asistencií. V play off pridal 149 bodov (52+97) v 205 stretnutiach. Zahral si v piatich exhibíciách All Stars NHL. Slovensko reprezentoval na ôsmich MS, štyroch ZOH, Svetovom pohári 2004 a predstavil sa aj na Svetovom pohári 2016 v Toronte, kde sa s Tímom Európy prebojoval až do finále. Informáciu priniesli webstránky nhl.com a tsn.ca.