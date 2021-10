Lukáč: Reforma verejnej správy si bude vyžadovať prechodnú dobu minimálne jedného volebného obdobia

Reforma musí byť poriadne pripravená

Diskusie s ministerstvom

9.10.2021 (Webnoviny.sk) - Uskutočnenie reformy verejnej správy si bude vyžadovať prechodnú dobu dlhú minimálne jedno volebné obdobie. Pre agentúru SITA to uviedol predseda Výboru Národnej rady SR (NR SR) pre verejnú správu a regionálny rozvoj Jozef Lukáč (Sme rodina).Vzhľadom na to, že návrh reformy verejnej správy naberá na Ministerstve vnútra zatiaľ iba hrubé kontúry je podľa Lukáča zrejmé, že takú rozsiahlu reformu sa nepodarí komplexne uskutočniť v pôvodne stanovenom termíne, ktorý bol určený k dátumu komunálnych volieb v roku 2022.„Tlačiť na uskutočnenie komplexnej reformy rok pred komunálnymi voľbami je nezmysel. Reformu je potrebné poriadne pripraviť s tým, že najbližšie volebné obdobie v rámci komunálu by bolo akýmsi prechodným obdobím,“ povedal pre agentúru SITA Lukáč.Neuskutočnenie zásadných zmien v najbližšom období podľa neho však neznamená, že sa v rámci štátnej správy neudejú žiadne zmeny. Tie sa majú uskutočniť napríklad v prekreslení súdnej mapy či zmenách súvisiacich so samosprávami.Predseda Výboru NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj uviedol, že v súčasnosti prebiehajú k reforme verejnej správy diskusie na Ministerstve vnútra.Komisia pre reformu verejnej správy, ktorá mala byť zriadená už v septembri minulého roka podľa neho zasadne až v momente, keď bude môcť rokovať o konkrétnom návrhu reformy verejnej správy.