Exminister Mikloš na konferencii Tatra Summit podporil minimálne zdanenie globálnych firiem

Globálna dohoda

Rozšírili daňovú základňu

Obnova ekonomiky po pandémii

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

9.10.2021 (Webnoviny.sk) - Bývalý slovenský minister financií Ivan Mikloš nemá problém s myšlienkou jednotnej minimálnej sadzby dane zo ziskov globálnych firiem.Upozorňuje pritom, že v záujme efektivity je potrebné, aby sa okrem jednotnej sadzby uplatňovala aj jednotná daňová základňa. „Má to logiku, nič proti tomu nemám“, povedal exminister v sobotu v diskusii na konferencii Tatra Summit. Ku globálnej dohode, ktorá predpokladá, že najväčšie cezhranične pôsobiace spoločnosti budú platiť minimálnu 15-percentnú sadzbu dane z príjmov právnických osôb, sa v piatok prihlásilo takmer 140 krajín.Ambíciou je zabezpečiť, aby si korporácie neznižovali dane presúvaním aktivít do jurisdikcií s nízkymi sadzbami. Rokovania o dohode zastrešuje Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD). Ivan Mikloš na konferencii vo vysokých Tatrách odkázal na daňovú reformu, ktorú presadil počas svojho pôsobenia v úrade.„Niektoré dane sme zrušili, priame dane sme znížili a zrušili sme takmer všetky výnimky, odpočítateľné položky a osobitné sadzby, čo znamená, že sme rozšírili daňovú základňu,“ uviedol Mikloš. Ako dodal „najlepšie je mať čo najširšiu základňu a najnižšiu možnú sadzbu“.Bývalý minister pripomenul diskusie, ktorú viedol so svojimi kolegami v rámci Rady Európskej únie pre ekonomické a finančné záležitosti (ECOFIN). Aj na základ týchto skúseností si myslí, že vzhľadom na silné skupinové záujmy je „prakticky nemožné“ mať nie iba jednotnú sadzbu, ale aj jednotnú základňu.Desiaty ročník konferencie Tatra Summit sa zaoberá predovšetkým obnovou ekonomiky Slovenska aj Európy po pandémii koronavírusu.Tradícia organizovania Tatra Summitu siaha do roku 2011, odvtedy na Slovensko zavítali mnohé známe mená, ako napríklad Kristalina Georgieva, Margrethe Vestager, Olaf Scholz, Donald Tusk, José Ángel Gurría, Wolfgang Schäuble a mnoho ďalších. Strategickými partnermi tohtoročného Tatra Summitu je Ministerstvo financií SR