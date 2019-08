Lukaku na odchode z Man United, v utorok opäť trénoval s Anderlechtom

Belgický futbalista Romelu Lukaku, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Brusel 6. augusta (TASR) - Odchod belgického futbalistu Romelua Lukakua z Manchestru United naberá jasnejšie kontúry. Dvadsaťšesťročný útočník v utorok trénoval so svojím bývalým klubom Anderlecht Brusel.Pre agentúru AFP to potvrdil zdroj z prostredia belgického tímu s tým, že Lukaku absolvoval už druhý tréning.uviedol nemenovaný informátor.Lukaku neodohral v predsezónnej príprave ani minútu, médiá špekulujú o prestupe do Talianska. V hre sú Inter Miláno a Juventus Turín, ktorý by mohol opačným smerom poslať Argentínčana Paula Dybalu. Momentálne má údajne navrch Inter, keď prišiel s čerstvou ponukou 65 miliónov libier.