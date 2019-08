LIGA MAJSTROV: PAOK remizoval v prvom zápase 3. predkola s Ajaxom

Futbalista PAOK Angel Crespo (vpravo) a hráč Ajaxu Kasper Dolberg bojujú o loptu v úvodnom zápase 3. predkola Ligy majstrov PAOK Solún - Ajax Amsterdam v gréckom prístavnom meste Solún 6. augusta 2019. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Prvé zápasy 3. predkola Ligy majstrov:

PAOK Solún - Ajax Amsterdam 2:2 (2:1)

Góly: 32. Akphom, 39. Matos - 10. Ziyech, 57. Huntelaar

/Miroslav Stoch (PAOK) hral od 79. minúty/



APOEL Nikózia - Karabach Agdam 1:2 (0:0)

Góly: 90.+5 Merkis - 54. Emreli, 69. Gueye

Bratislava 6. augusta (TASR) - Futbalisti PAOK Solún remizovali v utorkovom prvom stretnutí 3. predkola Ligy majstrov doma s Ajaxom Amsterdam 2:2. V drese domácich sa predstavil aj slovenský reprezentant Miroslav Stoch, ktorý nastúpil v 79. minúte za nerozhodného stavu, no nepriklonil misky váh na stranu gréckeho klubu.Odveta je na programe v utorok 13. augusta o 20.30 h v Holandsku. Neúspešný tím z dvojzápasu sa v prípade postupu Slovana Bratislava z 3. predkola Európskej ligy cez Dundalk stretne so slovenským majstrom v play off EL.Cyperský APOEL Nikózia podľahol na vlastnom ihrisku azerbajdžanskému Karabachu Agdam 1:2.