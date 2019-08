Lukaku priletel do Milána, v Interi absolvuje lekárske testy

Romelu Lukaku, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Miláno 8. augusta (TASR) - Belgický futbalista Romelu Lukaku je krok od prestupu do Interu Miláno. Útočník Manchestru United priletel vo štvrtok do Talianska, aby absolvoval lekárske testy.Dvadsaťšesťročného zakončovateľa vítali na letisku Malpensa davy fanúšikov skandujúcich "". Podľa talianskych médií sa kluby dohodli na odstupnom vo výške 65 miliónov eur plus bonusy 10-13 miliónov. Lukaku sa tak stane spoluhráčom slovenského reprezentačného stopéra Milana Škriniara.O Belgičanove služby mal záujem najmä nový tréner Interu Antonio Conte, ktorý priznal, že 26-ročného zakončovateľa sledoval aj počas pôsobenia v Chelsea. "," citovala Conteho agentúa AFP.