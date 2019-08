Volejbalisti SR sa pripravujú na ME bez Mlynarčíka a Petráša

Na archívnej snímke slovenský tréner Andrej Kravárik. Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Aktuálna nominácia mužov SR v príprave pred šampionátom EuroVolley 2019:



Nahrávači: Juraj Zaťko (Komárno), Filip Palgut (Aich/Dob / Rak.), Peter Porubský (Nitra)



Smečiari: Matej Paták (Chaumont/Fr.), Tomáš Kriško (Friedrichshafen/Nem.), Marcel Lux (Karlovarsko/ČR), Július Firkaľ (Jugra Surgut/Rus.), Jakub Ihnát (Ostrava/ČR)



Blokári: Peter Ondrovič (České Budějovice/ČR), Šimon Krajčovič (Lvi Praha/ČR), Jakub Kováč (Rovaniemi/Fín.), Filip Mačuha (Prievidza)



Univerzáli: Peter Michalovič (Nantes Rezé/Fr.), Filip Gavenda (Teruel/Šp.)



Liberá: Matej Kubš (Komárno), Marián Vitko (Kazincbarcika/Maď.)



Realizačný tím:



Team manager: Ján Uhlárik



Tréner: Andrej Kravárik



Asistent trénera: Martin Pipa



Asistent trénera: Roman Kašša



Kondičný tréner: Miroslav Vavák



Štatistik: Daniel Bruch



Fyzioterapeut: Mateusz Kowalik

Ďalší program prípravy na ME:



9.-10. augusta: Česko - SLOVENSKO (2 zápasy v Jablonci nad Nisou)



12.-21. augusta: sústredenie v Púchove



23.-25. augusta: Portugalsko - SLOVENSKO (3 zápasy vo Vila Flor)



28. augusta-3. septembra: sústredenie v Púchove



5.-7. septembra: Grécko - SLOVENSKO (3 zápasy v Aténach)



9.-10. septembra: sústredenie v Púchove



10. septembra: odlet na ME do Belgicka

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 8. augusta (TASR) - Slovenskí volejbaloví reprezentanti majú za sebou úvodnú fázu prípravy na septembrové majstrovstvá Európy EuroVolley 2019. Po necelých dvoch týždňoch v Poprade sa tento týždeň stretli v Púchove a v stredu zamierili do Jablonca nad Nisou, kde si od štvrtka do soboty zmerajú sily s domácimi Čechmi v rámci modelovaného tréningu v dvoch oficiálnych prípravných stretnutiach.povedal pre web Slovenskej volejbalovej federácie (SVF) tréner národného tímu Andrej Kravárik.Z pôvodného 18-členného kádra v príprave nepokračujú univerzál Peter Mlynarčík a smečiar Michal Petráš. "objasnil Kravárik a dodal:Petráš opustil tím ako prvý zo šestice smečiarov.skonštatoval reprezentačný kormidelník.Slováci vo štvrtok absolvujú v Jablonci s Čechmi trojhodinový modelovaný tréning.uviedol Kravárik, ktorý má k dispozícii 15 hráčov:V piatok a v sobotu sa hrá zhodne od 17.00 h. Neskôr sa Slováci v príprave ešte stretnú s Portugalčanmi (23.-25. 8.) a Grékmi (5.-7. 9.).Európsky šampionát sa od 12. do 29. septembra uskutoční vo Francúzsku, Slovinsku, Belgicku a Holandsku. Slováci sa predstavia v B-skupine v Belgicku, v Bruseli a Antverpách budú okrem domáceho výberu ich súpermi aj Španieli, Rakúšania, Srbi a Nemci. Do osemfinále postúpia štyria najlepší z každej skupiny. Slováci sa na ME prebojovali siedmykrát za sebou a celkovo po desiaty raz.