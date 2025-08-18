|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Pondelok 18.8.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Elena, Helena
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
18. augusta 2025
Lukaku sa zranil, Neapolu môže chýbať niekoľko mesiacov
Tagy: Romelu Lukaku
SSC Neapol uviedol v stanovisku, že Lukaku utrpel počas štvrtkového prípravného zápasu s Olympiakosom vážne natrhnutie svalu ľavého stehna.
Zdieľať
Belgický futbalista Romelu Lukaku bude Neapolu chýbať v úvode sezóny Serie A. Úradujúci taliansky majster informoval, že 32-ročný útočník utrpel vážnejšie zranenie stehna, ktoré by ho mohlo vyradiť z hry až na niekoľko mesiacov.
SSC Neapol uviedol v stanovisku, že Lukaku utrpel počas štvrtkového prípravného zápasu s Olympiakosom vážne natrhnutie svalu ľavého stehna. Klub spod Vezuvu však nekonkretizoval dĺžku absencie. Ako ale informovala agentúra AFP, podľa talianskych médií by mohol autor 14 gólov a 10 asistencií z minulej sezóny Serie A chýbať úradujúcemu šampiónovi až do novembra. Podľa klubu môže byť potrebná aj operácia.
Zverenci talianskeho kormidelníka Antonia Conteho odštartujú svoje účinkovanie v novom ročníku najvyššej talianskej súťaže v sobotu 23. augusta o 18.30 h na pôde Sassuola.
Tagy: Romelu Lukaku
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Nátalia Hejková pokračuje v USK Praha ako hlavná tímová poradkyňa
Nátalia Hejková pokračuje v USK Praha ako hlavná tímová poradkyňa
<< predchádzajúci článok
Suslova budú operovať v pondelok: „Mrzí ma, že nepomôžem chalanom“
Suslova budú operovať v pondelok: „Mrzí ma, že nepomôžem chalanom“