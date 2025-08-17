Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Nedeľa 17.8.2025
 24hod.sk    Šport

17. augusta 2025

Suslova budú operovať v pondelok: „Mrzí ma, že nepomôžem chalanom“



Dĺžku absencie bude možné presnejšie určiť po operácii.



Suslova budú operovať v pondelok: „Mrzí ma, že nepomôžem chalanom“

Slovenského futbalového reprezentanta čaká v pondelok v Ríme operácia predného skríženého väzu v ľavom kolene. Dvadsaťtriročný ofenzívny stredopoliar talianskeho Hellasu Verona bude pauzovať niekoľko mesiacov.


Tomáš Suslov utrpel počas tréningu vážne zranenie ľavého kolena. Po dôkladných vyšetreniach mu bolo diagnostikované roztrhnutie predného skríženého väzu. V najbližších dňoch podstúpi chirurgický zákrok. Klub mu vyjadruje plnú podporu a želá mu skoré uzdravenie,“ uviedol klub z Verony na svojom webe.

Dĺžku absencie bude možné presnejšie určiť po operácii. Slovenský futbalový zväz na svojom webe uvádza, že podľa lekárov ide o typ zranenia, ktoré si zvyčajne vyžaduje minimálne šesťmesačnú rekonvalescenciu.

Aj taký je futbal, mám roztrhnutý krížny väz v kolene. V nedeľu odchádzam do Ríma, kde ma budú v pondelok operovať. Zostanem tam ďalších pätnásť dní na rehabilitácie a následne sa presuniem rehabilitovať na Slovensko. Veľmi ma to mrzí, že nepomôžem chalanom v dôležitom úvodnom zápase na Tehelnom poli proti Nemecku, ani v tom druhom v Luxembursku. Chlapcom budem veľmi držať palce. Keď sa mi to podarí, rád by som ich prišiel podporiť do Bratislavy,“ povedal Suslov pre SFZ.

Taliansky tréner Francesco Calzona tak nemôže počítať s jednou zo stabilných postáv slovenskej ofenzívy. „Sokoli“ odštartujú svoje účinkovanie v A-skupine kvalifikácie na majstrovstvá sveta 4. septembra v Bratislave proti Nemecku.

Suslov nastúpil za Veronu v dvoch prípravných zápasoch, predtým reprezentoval SR na ME hráčov do 21 rokov. Pre klub sa začne súťažná sezóna v pondelok 18. augusta zápasom 2. kola Talianskeho pohára proti Audace Cerignola. Do Serie A vstúpi v pondelok 25. augusta súbojom proti Udinese.

