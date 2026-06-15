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15. júna 2026

Lukáš Adamec a Peter Bič: O košickej chémii a osudovom priateľstve s novým letným hitom – ROZHOVOR


Tagy: Rozhovory Slovenská hudba

Rozhovor moderátora Mateja „Mett“ Martinčeka v relácii Fish & Chips s muzikantmi Lukášom Adamcom a Petrom Bičom z Peter Bič Project. Keď sa stretnú dvaja hrdí Košičania, ktorí hudbe obetovali ...



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screenshot 2026 06 15 at 09.03.24 676x379 15.6.2026 (SITA.sk) - Rozhovor moderátora Mateja „Mett“ Martinčeka v relácii Fish & Chips s muzikantmi Lukášom Adamcom a Petrom Bičom z Peter Bič Project.


Keď sa stretnú dvaja hrdí Košičania, ktorí hudbe obetovali celý svoj život, nepotrebujú žiadne nacvičené scenáre. Spevák Lukáš Adamec a gitarista Peter Bič sú dôkazom toho, že skutočné muzikantské priateľstvo nestojí na marketingu, ale na vzájomnom rešpekte a spoločnej energii. Ako spomínajú na svoje začiatky, prečo ich kedysi musel spojiť basgitarista z Chinaski a ako vyzerá ich svet bez pretvárky, keď sa vypnú kamery?

Spojka menom Tommy Okres


Hoci sa ich cesty prelínali dlho, presný moment prvého stretnutia hľadali s úsmevom. „V aute sme riešili, kedy to vlastne bolo. Niekde medzi rokmi 2006 až 2010,“ hovorí Peter Bič. Lukáš Adamec si však pamätá osudového menovateľa - basgitaristu Tommyho Okresa (Chinaski). „Začal som spievať v roku 2009 a vtedy nás Tommy dal dokopy. Odvtedy sme o sebe vedeli a zdieľali pódiá aj rovnakých priateľov,“ dopĺňa Lukáš.

Keď ego spolupracuje


Udržať sa na špici celé dekády vyžaduje silnú osobnosť. Keď sa stretnú dvaja lídri úspešných projektov, hrozí konflikt eg, no u nich ľudské DNA zapadlo ako skladačka. Peter oceňuje Lukášovu živelnosť, Lukáš zasa Petrovu muzikantskú autoritu. Táto synergia sa prejavila, keď sa po rokoch kamarátstva konečne zavreli do nahrávacieho štúdia.

Peter mal pôvodne len naspievať krátky part, no ako gitarista nevydržal sedieť nečinne. Vzal akustiku a intuitívne pridal vyhrávky, ktoré skladbu posunuli o level vyššie. „Peťov hlas dodal charakter a jeho gitary ten spoločný moment neskutočne podvihli,“ hovorí s rešpektom Adamec.

Živé pódium ako oslobodenie


Pre oboch je pódium miestom, kde odhadzujú starosti. Ich spoločná filozofia je o čistom uvoľnení a odovzdaní sa momentu, čo prenášajú aj na fanúšikov. Ich cesty sa čoskoro pretnú na koncertoch. Hoci má Peter Bič nabitý kalendár a pripravuje nový album, spoločnému hraniu naživo dáva zelenú: „Verím, že sa na pódiu čoskoro stretneme. Práve pred živým publikom totiž vznikajú tie najkrajšie chvíle.“
Chcete zažiť ich nefalšovanú chémiu? Pozrite si celý rozhovor relácie s Lukášom Adamcom a Petrom Bičom.

V relácii  Fish & Chips sa dozviete aj o:

  • Pátraní po prvom stretnutí: Ktorý známy slovenský basgitarista bol ich osudovou spojkou a prečo museli chlapci loviť v pamäti ideálny rok ich zoznámenia až počas spoločnej cesty autom.

  • Košickom hudobnom bratstve: V čom je tamojšia muzikantská scéna špecifická a prečo tam namiesto konkurencie vládne absolútna synergia a vzájomná podpora.

  • Súboji dvoch silných eg: Ako to dopadne, keď sa v jednom štúdiu stretnú dvaja lídri úspešných kapiel, a prečo ich ľudské a hudobné DNA zapadlo bez jediného konfliktu.

  • Intuitívnej mágii za mikrofónom: Ako Peter Bič prekopal pôvodný plán nahrávania a prečo nevydržal iba pasívne stáť, ale musel okamžite chytiť do rúk gitaru.


Podcast: Podcast Fish Chips




Zdroj: SITA.sk - Lukáš Adamec a Peter Bič: O košickej chémii a osudovom priateľstve s novým letným hitom – ROZHOVOR © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Rozhovory Slovenská hudba
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