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15. júna 2026
Rekonštrukcia Galérie Ľudovíta Fullu v Ružomberku sa začala, projekt jej má vrátiť pôvodnú podobu – VIDEO
Galéria bola zatvorená pre verejnosť v roku 2022 z dôvodu havarijného technického stavu objektu a všetky umelecké diela boli z bezpečnostných dôvodov premiestnené do depozitárov SNG. Oficiálnym ...
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15.6.2026 (SITA.sk) - Galéria bola zatvorená pre verejnosť v roku 2022 z dôvodu havarijného technického stavu objektu a všetky umelecké diela boli z bezpečnostných dôvodov premiestnené do depozitárov SNG.
Oficiálnym odovzdaním stavby Galérie Ľudovíta Fullu v Ružomberku zhotoviteľovi sa v pondelok začína rekonštrukcia budovy, ktorá je domovom diel jedného z najvýznamnejších slovenských výtvarných umelcov 20. storočia. Galéria je jedinečným kultúrnym miestom, ktoré slúži nielen na uchovávanie a prezentáciu Fullových diel, ale zároveň predstavuje autentické prostredie, v ktorom umelec žil a tvoril. Budova, dokončená v roku 1969, je národnou kultúrnou pamiatkou.
Galéria bola zatvorená pre verejnosť v roku 2022 z dôvodu havarijného technického stavu objektu. Ako informovala Slovenská národná galéria (SNG), diagnostika odhalila závažné problémy, medzi ktoré patrí narušená statika časti budovy, poškodenie strešného plášťa, nevyhovujúci systém odvodnenia a zatekanie. Všetky umelecké diela boli z bezpečnostných dôvodov premiestnené do depozitárov SNG.
Po úspešnom ukončení verejného obstarávania a zabezpečení financovania projekt vstupuje do realizačnej fázy. Zhotoviteľom stavebných prác sa stala spoločnosť PAMARCH, pričom hodnota zákazky je takmer 3,3 mil. eur bez DPH. Súčasťou projektu sú stavebný dozor a odborný autorský dozor.
Obnova je financovaná z Programu Slovensko prostredníctvom Európskeho fondu regionálneho rozvoja a Ministerstva kultúry SR. Predpokladaná dĺžka stavebných prác je 24 mesiacov od prevzatia staveniska. Po ukončení rekonštrukcie sa do galérie vrátia všetky zbierkové predmety a diela Ľudovíta Fullu.
„Dnes robíme dôležitý krok k návratu Galérie Ľudovíta Fullu do života. Po niekoľkých rokoch, počas ktorých bola táto významná národná kultúrna pamiatka zatvorená, sa začína jej obnova. Naším cieľom je nielen odstrániť technické problémy budovy, ale obnoviť ju tak, aby mohla opäť dôstojne slúžiť verejnosti, umeniu a ďalším generáciám návštevníkov,“ zdôraznil generálny riaditeľ SNG Juraj Králik.
Rekonštrukcia bude zameraná na zachovanie architektonických a pamiatkových hodnôt objektu. Projekt počíta s návratom budovy čo najbližšie k jej pôvodnej podobe z roku 1969. Obnoví sa ikonická sklomozaiková fasáda, zreštaurované budú kamenné obklady, schodiská a historické interiérové detaily. Budú zachované a odborne obnovené autentické priestory prepojené so životom a tvorbou Ľudovíta Fullu.
„Veríme, že po dokončení obnovy bude Galéria Ľudovíta Fullu opäť miestom, kde sa bude stretávať umenie, architektúra a vzdelávanie. Zároveň bude dôstojnou pripomienkou výnimočného odkazu Ľudovíta Fullu, ktorý patrí k najvýznamnejším osobnostiam slovenského výtvarného umenia. Teší ma, že po rokoch sa do tejto budovy opäť vráti život. Galéria bola pre mnohých Ružomberčanov prirodzenou súčasťou mesta a jeho kultúrneho života. Verím, že po obnove sa stane miestom stretnutí, inšpirácií a hrdosti na výnimočné kultúrne dedičstvo, ktoré Ružomberok má,“ dodal generálny riaditeľ SNG Juraj Králik.
Zdroj: SITA.sk - Rekonštrukcia Galérie Ľudovíta Fullu v Ružomberku sa začala, projekt jej má vrátiť pôvodnú podobu – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Oficiálnym odovzdaním stavby Galérie Ľudovíta Fullu v Ružomberku zhotoviteľovi sa v pondelok začína rekonštrukcia budovy, ktorá je domovom diel jedného z najvýznamnejších slovenských výtvarných umelcov 20. storočia. Galéria je jedinečným kultúrnym miestom, ktoré slúži nielen na uchovávanie a prezentáciu Fullových diel, ale zároveň predstavuje autentické prostredie, v ktorom umelec žil a tvoril. Budova, dokončená v roku 1969, je národnou kultúrnou pamiatkou.
Narušená statika aj poškodená strecha
Galéria bola zatvorená pre verejnosť v roku 2022 z dôvodu havarijného technického stavu objektu. Ako informovala Slovenská národná galéria (SNG), diagnostika odhalila závažné problémy, medzi ktoré patrí narušená statika časti budovy, poškodenie strešného plášťa, nevyhovujúci systém odvodnenia a zatekanie. Všetky umelecké diela boli z bezpečnostných dôvodov premiestnené do depozitárov SNG.
Po úspešnom ukončení verejného obstarávania a zabezpečení financovania projekt vstupuje do realizačnej fázy. Zhotoviteľom stavebných prác sa stala spoločnosť PAMARCH, pričom hodnota zákazky je takmer 3,3 mil. eur bez DPH. Súčasťou projektu sú stavebný dozor a odborný autorský dozor.
Obnova je financovaná z Programu Slovensko prostredníctvom Európskeho fondu regionálneho rozvoja a Ministerstva kultúry SR. Predpokladaná dĺžka stavebných prác je 24 mesiacov od prevzatia staveniska. Po ukončení rekonštrukcie sa do galérie vrátia všetky zbierkové predmety a diela Ľudovíta Fullu.
Návrat budovy k pôvodnej podobe
„Dnes robíme dôležitý krok k návratu Galérie Ľudovíta Fullu do života. Po niekoľkých rokoch, počas ktorých bola táto významná národná kultúrna pamiatka zatvorená, sa začína jej obnova. Naším cieľom je nielen odstrániť technické problémy budovy, ale obnoviť ju tak, aby mohla opäť dôstojne slúžiť verejnosti, umeniu a ďalším generáciám návštevníkov,“ zdôraznil generálny riaditeľ SNG Juraj Králik.
Rekonštrukcia bude zameraná na zachovanie architektonických a pamiatkových hodnôt objektu. Projekt počíta s návratom budovy čo najbližšie k jej pôvodnej podobe z roku 1969. Obnoví sa ikonická sklomozaiková fasáda, zreštaurované budú kamenné obklady, schodiská a historické interiérové detaily. Budú zachované a odborne obnovené autentické priestory prepojené so životom a tvorbou Ľudovíta Fullu.
„Veríme, že po dokončení obnovy bude Galéria Ľudovíta Fullu opäť miestom, kde sa bude stretávať umenie, architektúra a vzdelávanie. Zároveň bude dôstojnou pripomienkou výnimočného odkazu Ľudovíta Fullu, ktorý patrí k najvýznamnejším osobnostiam slovenského výtvarného umenia. Teší ma, že po rokoch sa do tejto budovy opäť vráti život. Galéria bola pre mnohých Ružomberčanov prirodzenou súčasťou mesta a jeho kultúrneho života. Verím, že po obnove sa stane miestom stretnutí, inšpirácií a hrdosti na výnimočné kultúrne dedičstvo, ktoré Ružomberok má,“ dodal generálny riaditeľ SNG Juraj Králik.
Zdroj: SITA.sk - Rekonštrukcia Galérie Ľudovíta Fullu v Ružomberku sa začala, projekt jej má vrátiť pôvodnú podobu – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
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