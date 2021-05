Lukáš Adamec má nový videoklip k skladbe Život je boj

Rýchly spád udalostí

31.5.2021 (Webnoviny.sk) - Svetlo sveta uzrela nová pieseň Život Je Boj od Lukáša Adamca . Energická novinka je zároveň úvodnou zvučkou Talkshow Citronáda, ktorú má na svedomí, ako už názov napovedá, Richard „Citrón“ Lintner Skladbu naživo spolu s videoklipom verejnosti predstavili po prvom zápase našich chlapcov na MS v hokeji 2021, v ktorom zdolali Bielorusko 5:2 Všetko sa to začalo koncom minulého roka jedným telefonátom Richarda Lintnera Lukášovi Adamcovi. „Rišo mi zavolal, povedal že sa mu páči moja hudba a bol by rád, ak by som mu skúsil zložiť titulnú skladbu. Indície boli len šport a predstava energickej vypaľovačky. Ja som bol polichotený, nadšený a, samozrejme, som to robiť chcel,“ prezrádza talentovaný spevák.Lukáš následne prizval svojho starého parťáka Tomiho Okresa (člena kapely Chinaski), ktorý po Adamcovom boku stojí už roky. O tom, že spojenie Okres – Adamec jednoducho funguje, svedčia aj rádiové úspechy spoločných piesní a to novinke predpovedá úspech nielen v hokejových kruhoch.„Potom to šlo všetko veľmi rýchlo. S Tomim sme mali zoomcall so zástupcami firmy MediaJet, ktorá je producentom Talkshow Citronáda. Povedali sa nejaké vízie, nastavili ciele. O tri dni sme mali hotovú pieseň Život Je Boj, ktorá sa páčila všetkým zainteresovaným a nám tiež,“ približuje Adamec rýchly spád udalostí.„Riff piesne mal Tomi, ako muzikanti hovoria, “v šuflíku“ už veľa rokov. To je to, čo počuť prvé sekundy piesne. Okolo toho sme vyskladali slohy a refrény. Tomi zložil hudbu, ja som melódiu otextoval,“ hovorí Lukáš. Pieseň sa nahrávala v Košiciach, v štúdiu Parentals, so zvukárom Jánom Terpákom. O výrazný rytmus piesne sa postaral Maťo Janočko, Tomi Okres nahral gitary a basgitaru a Lukáš Adamec, samozrejme, pesničku naspieval. „Vo výkrikoch tam počuť dokonca aj Riša Lintnera. Bol za nami v štúdiu pri nahrávaní a jeho účasť dodala pesničke ešte väčšiu hodnovernosť,“ spomína spevák na nahrávanie skladby.Do finálnej zvukovej podoby dotiahol nahrávku pražák Lukáš Martinek (Studio Svárov). „Táto pieseň je určená všetkým, ktorí sa odmietajú VZDAŤ!!! Pre všetkých športovcov, ktorí chcú byť ešte lepší. Pre všetkých, ktorí chcú nájsť silu bojovať!!!,“ odkazuje Lukáš všetkým ľuďom, ktorí chcú dosiahnuť svoje ciele v akomkoľvek smere.„Lukáš bol moja prvá a, po vypočutí pesničky, vlastne aj jediná voľba interpreta, ktorý by mohol zložiť a nahrať titulnú skladbu k mojej show. Som naozaj rád, že sme sa dohodli a išli do toho spolu,“ netají hokejová legenda svoje nadšenie.„Teraz mám troška problém, pretože všetky ostatné pesničky sa mi zrazu prestali páčiť, lebo Život Je Boj je nesmierne dominantná. Už po prvom vypočutí sa mi vryla do pamäte. V jeden večer som si ju vypočul dvakrát a nasledujúce ráno, po zobudení som si už spieval refrén. Takže som vedel, že máme hit,“ dodáva Rišo svoje pocity z pesničky, ktorá sa stala zvučkou jeho hokejovej relácie.Energická novinka, ktorá poslucháča nabudzuje k skandovaniu športových pokrikov a fandeniu, sa dočkala i obrazovej podoby.Videoklip sa natáčal v rovnakom štúdiu, kde sa nakrúca i samotná show Citronáda. V profi záberoch cítiť rukopis režiséra Michala Nemtudu aj jeho partie z A-Team Production, ktorí sa pod video podpísali.„Sľúbil som sám sebe, že všetkým poviem o tejto partii ľudí, lebo úroveň ich práce je veľmi vysoká. Efektívny, spoľahlivý TEAM, ktorý vie, čo robí Dikes. V mojich očiach je klip absolútna bomba. Má to atmosféru, šťavu, ani sekundu nudy, dravosť a energiu, ktorou sa prezentujem aj v reáli. Takže za mňa na jedničku,“ neskrýva Adamec nadšenie z vydarenej spolupráce.Verejnosť video vzhliadla po prvýkrát v prvej časti relácie Citronáda, ktorá sa vysielala po úvodnom hokejovom zápase slovenskej reprezentácie v Rige.Po boku hokejových legiend bratov Hossovcov a Riša Lintnera, Luky Adamec a Tomi Okres vyslali svoj povzbudivý odkaz, prostredníctvom premiéry klipu, do sveta.„Bol to pre mňa úžasný pocit, ďakujem všetkým zúčastneným a takisto samotnému Rišovi, ktorý má neskutočnú charizmu. Keď to bolo v telke, mal som pocit ťažkééého frajerstva. A objímal som Tomiho a ďakoval za roky a piesne, ktorými sme spoločne prešli,“ vyznáva sa talentovaný spevák.„Pesničku som spolu s klipom počas víkendu poslal Mirovi Šatanovi, ako zodpovednej osobe a verím tomu, že ju chlapcom v kabíne pustí a že im pomôže k ďalším víťazstvám. Držte sa chalani!“ odkazuje slovenským hokejistom Richard Lintner. „Pri každom vypočutí pesničky Život Je Boj, myslíme na vás,“ dodávajú Lukáš Adamec a Tomi Okres na záver.