Lukáš Adamec zverejnil lyrics video k vianočnej skladbe Domov

Jednoduchý odkaz ľuďom

Zaspievajte si text vďaka Lyrics videu

Fotenie v srdci nášho hlavného mesta

5.12.2022 - Po úspechu skladieb Lukáša Adamca , z jeho posledného albumu “...na lepšie časy...“, košický spevák prichádza s avizovanou novinkou. Talentovaný muzikant zverejnil lyrics video k vianočnej pesničke Domov. Už po prvom vypočutí emotívnej spovede naskakujú zimomriavky. Krásnu hudbu, text, myšlienku skladby i spev umocňuje výlet do Vianoc minulých, ktoré Lukáš približuje prostredníctvom archívnych fotografií.Vianočná prvotina, ktorú Adamec vydal, vzišla z dielne členov jeho kapely. Hudbu zložil klávesák Rasťo Boroš, o text sa postarala Rasťova polovička Martina Timková, ktorá v Lukášovej kapele hrá na basgitaru.„Na naspievanie piesne sme oslovili Lukáša nielen preto, že spolupracujeme ako kapela, ale pre nás je jeden z najlepších spevákov a je nám cťou, že túto skladbu naspieval práve on,“ hovorí autor krásnej melódie Rasťo Boroš.Skladba v sebe ukrýva jednoduchý odkaz ľuďom. Aby si vážili svoju rodinu, blízkych, priateľov a aby im venovali svoj čas, pozornosť a lásku, hlavne v dnešnej uponáhľanej a častokrát neosobnej dobe.„Pesnička má niesť posolstvo o dôležitosti rodiny a priateľstva, či už počas Vianoc, alebo iných sviatkov. Je tiež malou spomienkou na časy, kedy nám nebolo umožnené, či už kvôli práci, alebo iným veciam, prísť domov a neraz to všetci ľutujeme,“ vysvetľuje klavirista. „Taktiež chceme pripomenúť a vyzdvihnúť radosť z návratu a aj preto sme využili detský spev, ktorý má charakterizovať čistú a úprimnú detskú radosť,“ dopĺňa Boroš.Nahrávanie novinky prebiehalo v štúdiách Musicology Studios a Parentals studio v Košiciach. Ruku k dielu priložila celá Lukášova kapela, o mix sa postaral Miroslav Felber, mastering mal pod palcom Peter Ecco Halgaš. Lyrics video, ktoré spevák zverejnil, podčiarkuje čistotu a odkaz piesne. Výroba videa trvala približne dva týždne a Adamec, i v tomto prípade, stavil na overenú kartu.„Pri tejto piesni som preferoval otextované video, a to kvôli tomu, že obsahuje krásny text, ktorý sa určite ľahšie zapamätá, ak ho bude môcť poslucháč, popri počúvaní piesne, aj čítať. Na výrobu som oslovil Michala Nemtudu, ktorý nám robil aj posledný klip – Veď Vieš. Mám rád jeho robotu. Je to človek, ktorý mi sedí po mnohých stránkach a preto verím, že aj tento klip ani z ďaleka nie je našou poslednou spoločnou prácou,“ nešetrí spevák chválou.„Vo videu vidieť mňa ako trávim Vianoce ako syn a brat, ako ich trávim ako manžel a otec. Tieto zábery predstavujú tú časť významu piesne, teda fakt, že nie ste doma, kde by ste práve boli zo všetkého najradšej,“ ozrejmuje Lukáš Adamec vizuál skladby.Ako materiál do videa boli použité fotografie z Lukášovho súkromného archívu. „Nájdu sa tam fotky jednak z minulosti, ale je tam vidieť aj súčasnosť, kde už som so svojou ženou a našimi deťmi,“ vysvetľuje.Momenty z Adamcových spomienok sú však vo videu popretkávané i zábermi vytvorenými špeciálne pre túto pieseň. „Tematicky zameraného materiálu z môjho archívu nebolo toľko, aby sme s tým zaplnili celé lyrics video, a tak som absolvoval fotenie s mojou obľúbenou fotografkou Stankou Topoľskou,“ doplňuje spevák.Fotenie do videa prebiehalo v srdci nášho hlavného mesta. „Uvedomil som si, že v bratislavskom centre fotím prvýkrát a bol som za to rád. Videl som krásne miesta, na ktoré som predtým nemal šťastie ísť,“ teší sa Lukáš zo spoznávania nových bratislavských krás.Novinka Domov je venovaná Vianociam a času strávenému v kruhu milovaných. Ako prežije Lukáš Adamec tie tohtoročné? „Sviatky pre mňa znamenajú, že uvidím svoju rodinu šťastnú a budeme všetci spolu v krásnej atmosfére Vianoc. Sila tradícií a hodnôt pôsobí magicky a podtrhuje vďaku a radosť, ktorú cítim, že mám tak skvelé deti a manželku, s ktorými strávim tieto krásne sviatky,“ vysvetľuje spevák svoje plány a na záver odkazuje: „Dúfam, že všetci budete s ľuďmi, ktorých máte najradšej. S ľuďmi, na ktorých vám najviac záleží. Všetkým vám želám pohodu, pokoj, zdravie, čarovné chvíle a, samozrejme, teplo DOMOV-a.“