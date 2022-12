SISA či CHER pred Vianocami opäť na scéne v Bratislave

V bratislavskom STARS auditóriu sa v tento deň uskutoční vianočná show extravaganca SISA či CHER. K show, ktorá mala premiéru v októbri, pribudnú na vianočnom koncerte aj novinky, ktoré divákov roztancujú k Vianociam.

V októbri upútal a uchvátil pozornosť vyznávačov jedinečnej hudby Bohyne Popu Cher, jej repertoár v podaní nemenej temperamentnej a skvelej slovenskej nasledovateľky Sisy Sklovskej. Máloktorý návštevník umeleckého programu v Bratislave vtedy očakával, že naša spevácka diva bude schopná rozpútať taký uragán prenikavých a opojných melódií, okorenených vášňou, prepiatym rytmickým tancom a strhnúť tým publikum k prejavom spontánnej eufórie, radosti a ovácií.

Standing ovation je najväčšie ocenenie

„Premiéra dopadla vynikajúco a mala veľmi veľký úspech. Pre mňa ako umelca, ktorý pôsobí na profesionálnej scéne už veľa rokov, je najväčším úspechom standing ovation. Keď sme končili predstavenie, všetci diváci tancovali a museli sme pridať tri prídavky. To je pre mňa najväčšie ocenenie, ktoré si môžem predstaviť,“ povedala po predstavení Sisa Sklovská a zároveň sa poďakovala všetkým, ktorí sa na tomto projekte podieľali a podľa jej slov vyvinuli obrovské nasadenie. „Aj keď sme museli v poslednej chvíli všetko meniť. Teraz môžem s pokojným svedomím povedať, že aj z večera do rána je možné vytvoriť niečo nové. Všetko zlé je na niečo dobré,“ skonštatovala spevácka diva.

Kto sú ľudia, ktorí prispeli nemalým pričinením k obrovskému úspechu tejto show? Herečky Lucia Vráblicová a Renáta Ryníková, ktoré v podobe dvoch obľúbených mačiek speváčky, prevádzajú diváka Sisiným životom, čítajúc jej denník. Mladí tanečníci, vedení choreografkou Silviou Belákovou, ktorí v nádherných kostýmoch extravagantného štýlu, predviedli brilantný, oku lahodiaci výkon plný temperamentu. Svojim vystúpením vytvorili skutočne vysoko účinný dekoratívny efekt, hodný jedinečne gradujúcej atmosfére podujatia. O obdivuhodnú a vynikajúco ozvučenú hudobnú produkciu sa postarala štvorčlenná živá kapela, vedená pianistom Elánu a hudobným skladateľom, Ľubomírom Horňákom.

Na vianočnom koncerte si Sisa „strihne“ duet aj s Ramazottim

Po premiére odchádzajúci návštevníci viditeľne prejavovali známky dobrej nálady, pohody, spokojnosti až povznesenosti. Jednoznačne, prvé verejné uvedenie show SISA či CHER presvedčivo prekonalo všetky očakávania a aj tie najoptimistickejšie predpoklady.

Následné veľmi priaznivé ohlasy podnietili opodstatnený zámer, uskutočniť ďalšie predstavenie ešte v tomto roku. Voľba padla na začiatok vianočného týždňa, 9. decembra 2022. To je dátum, ktorý dáva príležitosť pre tých, ktorí majú radi Cher a vynikajúcu hudbu, spojenú jedinečne autentickým podaním „slovenskej Cher“ Sisy Sklovskej, schopnej reprodukovať výnimočný hlasový rozsah „Bohyne popu“, hlboký kontraalt. Tých, ktorí aj v znamení predvianočnej povznesenej nálady sa rozhodnú prísť, čaká aj vianočný prídavok. Oproti premiére sa program rozšíri o tri ďalšie famózne, svetoznáme hity. Ktoré to budú? Okrem hitov If I Could Turn Back Time, Dark Lady a I Still Haven‘t Found What I‘m Looking For si Sisa „strihne“ aj duet s Erosom Ramazzotim a ich prenádhernou baladou Piu Che Puoi.

Vstupenky na podujatie, ktoré sa uskutoční v STARS auditóriu Bratislava, sú k dispozícii v sieti Ticketportal.