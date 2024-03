Lukáš Adamec zverejnil video k piesni Vrav si čo chceš. Naživo ju publiku predstaví na svojom Bodka Tour 2024

Adamec ukázal krásnu manželku

15.3.2024 (SITA.sk) - Svetlo sveta uzrel nový videoklip Vrav si čo chceš z dielne speváka Lukáša Adamca . Pieseň sa vďaka Lukášovi dočkala už druhého znenia.Vznikla totiž už pred niekoľkými rokmi a to v úplne inej verzii. „Zložil a otextoval ju Viktor Špak a nahrala ju kapela Cirkus, kde toho času pôsobil. Mne sa vždy veľmi páčila a často sme sa rozprávali, že by som si ju rád zaspieval,“ vysvetľuje spevák.Pieseň tak chytila druhý dych, keď ju Lukáš s Viktorom začiatkom minulého roka nahrali v štúdiu u Maťa Turcera, ktorý skladbu produkoval.„Vtedy ešte Viktor hrával so mnou. Pre nás s Viktorom to bol v podstate rýchly proces, lebo sme nahrali gitaru a spev a Maťo si ju následne “rozporcoval” a upravil tak, ako ju videl a počul on. Potom to už bolo o hľadaní a odobrovaní formy zvukov a efektov medzi Maťom, Viktorom a mnou,“ približuje Lukáš proces nahrávania novej verzie skladby.Zo skladby a jej textu je ľahké porozumieť významu piesne. „Sme spolu toľké roky, že vieme kto sme a vieme, že sa milujeme takí, akí sme,“ hovorí spevák o vzťahoch, ktoré zobrazil i vo videoklipe. Lukáš už štandardne siahol po Michalovi Nemtudovi a jeho kreatívnom tíme, kamery sa chopil Alexander Žitňanský.Ani vizuálna podoba piesne nevznikla “na prvú“. „Video vzniklo spoločným brainstormingom Miša Nemtudu a mňa. Pôvodne mal klip vyzerať úplne inak a námet naň bol podľa nás úžasný. Ale asi týždeň pred nahrávaním sme zistili, že rovnaký klip presne s takým istým prevedením už existuje:) Takže sme sa následne niekoľkými komunikáciami dopracovali až ku priestorom kina a, samozrejme, Mišo scenárom vyzdvihol myšlienku piesne a vznikol nádherný kus kinematografickej roboty,“ vracia sa spevák k vzniku klipu, ktorý sa nakrúcal na Lukášovej aktuálnej domácej pôde – v Banskej Bystrici. „Som rád, že sme mali možnosť natočiť to v takej unikátnej budove a to v kine – Filmový klub múzea SNP, priamo v pamätníku,“ teší sa Lukáš originálnej lokácii.Video, ktoré zachytáva rôzne podoby medziľudských vzťahov zobrazuje mladý, nádejný začínajúci pár, tiež mamu s dcérou, ktorá jej oznamuje radostnú novinu.Pár, ktorý už má čo to za sebou a pokročil k pytačkám o ruku, rovnako starší pár, ktorý má tieto krásne chvíle už zažité. „Je to o dôležitých momentoch a o tom, ako posilňujú lásku medzi blízkymi,“ približuje spevák. Scény so samotným hlavným aktérom si strihla Lukášova manželka Žužu, pre ktorú bolo natáčanie hereckou premiérou.„Žužu ma podporuje a preto s účasťou vo videu súhlasila. Malé zaváhania možno chvíľku boli, ale chopila sa toho s radosťou a, podľa mňa, veľmi profesionálne. Natáčanie si veľmi užila i a videla v podstate “zvnútra”, ako sa to všetko vyrába. Je to náš prvý spoločný klip, takže sa mu obaja veľmi tešíme,“ opisuje spevák premiérovú spoluprácu so svojou nežnejšou polovičkou.Avizovaný album s názvom Bodka plánuje Lukáš Adamec vydať na prelome marca a apríla tohto roku.„Na CD bude 10 piesní a možno 11-ta ako bonus:). Uvidíme. Bude znieť aj novo aj staro, ale hlavne, úplne presne tak, aký som ja:). Ja som sa nikdy do žiadneho štýlu sám neradil – to nechávam na ľudí, aj keď to nie je potrebné. Niektorí ma vidia v hop čipoch, ako sú skladby Horúca láska a Tancuj mi, niektorí v baladách, iní v rokovinách a ďalší zas aj v modernom šate ako napríklad song Najviac,“ prirovnáva spevák k svojim predošlým hitom rôzne hudobné štýly, ktoré bude nový nosič obsahovať.„Určite však zaznie i niečo viac, nech nestojím na mieste,“ dodáva Adamec. Hudobne a produkčne spolupracuje Lukáš na albume s menami, ktoré sú jeho fanúšikom dobre známe a to Viktor Špak, Tomi Okres, Maťo Turcer či Pavol Jeňo.„Teším sa aj novým pracovným obzorom, ktoré vidím napríklad v mojom novom gitaristovi. Samo Marinčák má tiež autorsky na svedomí jednu skladbu z tohto albumu. A už teraz vieme, že na ten ďalší album ich pribudne omnoho viac. Na CD budú, samozrejme, aj skladby, ktoré už vyšli ako single,“ dodáva spevák na margo nového albumu.Lukáš Adamec rozhodne nelení a po vydaní spomínaného albumu naplánoval rovnomenné turné Bodka Tour 2024, ktorého koncerty v priebehu apríla a mája odohrá so svojou družinou v siedmych slovenských mestách.„Tour bude pestré a energické. Očakávať sa môže aj výber z toho najlepšieho v mojej doterajšej kariére. Bodka Tour 2024 bude zároveň prezentáciou nového albumu. Zatiaľ mám potvrdeného jedného hosťa, ale energiou vydá za troch. Bude ním Peter Juhás, ktorý v niektorých mestách koncerty otvorí,“ predstavuje Lukáš na čo sa fanúšikovia na jeho turné môžu tešiť.