Spišský hrad čaká na opätovné spustenie rekonštrukcie, práce by mohli začať na jar (foto)

Predpokladané ukončenie v roku 2026

Problémy s pôvodným dodávateľom

Práce by mohli začať na jar

Aké časti budú sprístupnené?





Spišský hrad je jedným z najrozsiahlejších stredovekých hradov Európy, vznikol na prelome 12. a 13. storočia.Od roku 1993 je zapísaný v Zozname svetového dedičstva UNESCO Hrad je národnou kultúrnou pamiatkou , zároveň je Spišský hradný vrch národnou prírodnou pamiatkou a je aj súčasťou územia európskeho významu Travertíny pri Spišskom Podhradí.

14.3.2024 (SITA.sk) - Spišský hrad aj naďalej čaká na opätovné spustenie rekonštrukcie , ktorá bola prerušená v polovici roka 2022 po tom, ako Slovenské národné múzeum odstúpilo od zmluvy o dielo s vtedajším zhotoviteľom prác.Spustenie ďalších prác závisí od termínu uzatvorenia zmluvy o dielo s víťazným uchádzačom nového verejného obstarávania Informoval o tom agentúru SITA námestník generálneho riaditeľa Slovenského národného múzea (SNM) pre Úsek komunikácie Jozef Bednár Nový zhotoviteľ by mal vykonať práce za takmer 7,8 milióna eur s DPH, ako vyplýva z výsledku hodnotenia ponúk v rámci verejného obstarávania. Týkať sa budú Románskeho paláca a západných palácov, pričom ukončené by mali byť v roku 2026.S rekonštrukciou častí hradu sa začalo v júni 2021, na sanáciu palácov schválila financie vo výške 4,8 milióna eur vláda na výjazdovom rokovaní v Kežmarku v roku 2019.V roku 2022 boli práce prerušené, dôvodom boli podľa SNM problémy s pôvodným dodávateľom, a to dlhodobé a pokračujúce neuhrádzanie splatných záväzkov zhotoviteľa stavby voči svojim subdodávateľom.Konateľ spoločnosti, ktorá na hrade práce začala, Jaroslav Bugata vlani v reakcii pre SITA uviedol, že firma ešte pred vypovedaním zmluvy písomne deklarovala svoje splnené záväzky voči subdodávateľom, prípadne predĺžené dohody.Riaditeľ SNM Branislav Panis v októbri minulého roka uviedol, že s prácami by sa mohlo pokračovať na jar tohto roka. Múzeum už vysúťaženého zhotoviteľa má od minulého roka.„Zmluva o dielo je v procese súčinnosti víťazného uchádzača pred podpisom, v zmysle podmienok verejného obstarávania. Po podpise zmluvy o dielo je možné začať s realizáciou prác v zmluvne stanovených termínoch,“ uviedol Bednár.Ešte vlani v októbri demontovali z areálu hradu aj stojaci žeriav po predošlom zhotoviteľovi.Aj v tomto roku tak z dôvodu rekonštrukcie bude pre návštevníkov hradu otvorené stredné a dolné nádvorie, horný hrad ostane uzavretý.Riaditeľka Slovenského národného múzea – Spišského múzea v Levoči Dáša Uharčeková Pavúková pre SITA uviedla, že práce na hornom hrade však prevádzku Spišského hradu neobmedzia.„V tomto roku budeme mať aj napriek tomu väčší priestor otvorený pre návštevníkov, pretože sa budú môcť dostať aj do románskeho predbránia. Snažíme sa stále viac a viac nachádzať tie priestory, ktoré by sme ešte mohli sprístupniť," poznamenala.