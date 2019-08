Lukáš Lacko postúpil do 3. kola kvalifikácie US Open

Muži - kvalifikácia - 2. kolo:



Lukáš LACKO (SR) - Nicola Kuhn (Šp.) 6:4, 7:6 (0)

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

New York 21. augusta (TASR) - Slovenský tenista Lukáš Lacko postúpil do 3. kola kvalifikácie grandslamového turnaja US Open. V stredajšom zápase zdolal Španiela Nicolu Kuhna 6:4, 7:6 (0). Vo finále sa stretne s víťazom duelu Tobias Kamke (Nem.) - Filippo Baldi (Tal.).