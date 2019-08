Slovenskí basketbalisti nepostúpili do kvalifikácie ME 2021

Na snímke slovenský basketbalový tím . Foto: TASR - Pavel Neubauer Foto: TASR - Pavel Neubauer

Predkvalifikácia ME 2021 – F-skupina:



Slovensko – Rumunsko 74:77 (32:47)



zostava a body SR: Jones 25, Brodziansky 17, Ihring 16, Juríček 2, Musil 0 (Fusek 8, Baťka 4, Abrhám 2, Hlivák a Körner 0) - najviac bodov Rumunsko: Popa 14, Paliciuc 13, Watson 11. TH: 24/22 – 18/11, fauly: 23 - 27, trojky: 4 - 12, rozhodovali: Suslov (Est.), Šarapa (Biel.), Beljakov (Rus.), 2800 divákov.

Konečná tabuľka F-skupiny:



1. Rumunsko 4 4 0 336:275 8 – postup do kvalifikácie



2. SLOVENSKO 4 2 2 292:301 6



3. Cyprus 4 0 4 272:324 4

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 21. augusta (TASR) – Slovenskí basketbalisti neuspeli v boji o postup do kvalifikácie majstrovstiev Európy 2021. Vo svojom záverečnom štvrtom vystúpení v F-skupine predkvalifikácie prehrali v stredu v Bratislave s Rumunskom 74:77 a v tabuľke skončili na druhom mieste. Do kvalifikácie prešli stopercentní Rumuni, posledný skončil bez jediného víťazstva Cyprus.Zverenci chorvátskeho trénera Žana Tabaka potrebovali na postup vyhrať o 18 bodov, ale v Eurovia Aréne ich víťazstvo stála pokazená druhá štvrtina, ktorú prehrali 9:28.Vo výbornej atmosfére zaplnených Pasienkov mali Slováci vynikajúci vstup do kľúčového duelu predkvalifikácie, po 145 sekundách viedli 11:0. Veľký podiel malo na tom rozohrávačske duo Jones a Ihring. Lenže slovenský súper sa nezľakol tlaku, po štyroch hluchých minútach zaznamenal hneď sedem bodov za sebou. Vo vysokom tempe a nasadení na oboch stranách sa postupne sily vyrovnávali, ako kľúčová sa ukázala koncovka prvej a úvod do druhej štvrtiny. Rumuni počas tohto úseku predviedli 22-bodovú šnúru, ktorou dostali zápas pod svoju kontrolu. Slováci v druhej 10-minútovke skórovali až po šiestich minútach, to už však bolo ich manko dvojciferné. Domáci basketbalisti sa dlho nedokázali otriasť z tlaku súpera, do šatní šli za stavu 32:47.Po prestávke sa Slováci vrátili k hernému prejavu zo začiatku stretnutia, opäť sa im podarilo zatlačiť súpera a postupom času dokázali uberať z manka. Družstvo trénera Tabaka tentoraz ťahali Brodziansky s Jonesom. Tesne pred koncom tretej časti sa slovenský výber dostal aj na dosah jednej trojky (52:55), Rumuni však obrat nepripustili. V záverečnej štvrtine ešte žila nádej Slovákov na víťazstvo, tesne pred koncom sa totiž dostali na rozdiel jedného útoku. Ich súper si však záver skúsene odkontroloval.