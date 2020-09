Lukáš Štetina má podľa vyšetrení vážne zranené koleno, nezahrá si niekoľko mesiacov

Kontakt so spoluhráčom zo Sparty

Plastická operácia a rekonvalescencia

7.9.2020 (Webnoviny.sk) - Slovenského futbalového obrancu Lukáša Štetinu čaká poriadne dlhá súťažná pauza. Na klubovej úrovni hráč Sparty Praha sa zranil v piatkovom bratislavskom súboji Ligy národov 2020/2021 Slovensko - Česko (1:3) a detailné vyšetrenia počas víkendu ukázali, že futbal si nezahrá niekoľko mesiacov."Ide o poškodenie skríženého väzu v kolene, čo je pre futbalistu jedno z najhorších zranení. Odhadovaná pauza je šesť až deväť mesiacov, u niekoho aj dlhšie," informuje web iDnes.cz. Stať sa tak môže aj to, že pre Štetinu sa už sezóna predčasne skončila.Lukáš Štetina sa v piatok zranil pri kontakte s českým súperom Bořkom Dočkalom, paradoxne klubovým spoluhráčom v Sparte.Slovenský bek sa v prvom polčase chystal odkopnúť loptu, po kontakte s Dočkalom sa jeho koleno na stojnej nohe trochu ohlo."Som nešťastný z toho, čo sa stalo. Je mi to veľmi ľúto," povedal po zápase Dočkal a doplnil: "Lukáš je chlap ako hora, podstupuje stovky omnoho tvrdších súbojov, ale tento kontakt prišiel v nevhodnú dobu, na stojnú nohu."Štetinu teraz čaká plastická operácia väzu, po ktorej príde na rad "nekonečná" rekonvalescencia. Ako upozorňuje web iDnes.cz, podľa optimistických predpovedí by sa do súťažného diania mohol vrátiť v druhej polovice jari 2021.Keďže Sparta hrá na troch stredných obrancov a jedným z nich bol Štetina, klub bude potrebovať náhradu. A problémy s kolenom má aj jeho krajan Dávid Hancko , ktorý do hry v sezóne 2020/2021 ešte nezasiahol.Pre nedostatočnú pripravenosť vypadol aj z nominácie trénera Pavla Hapala na prvé dva zápasy Ligy národov.