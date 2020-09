LIGA NÁRODOV: Slovákom ušlo víťazstvo v poslednej chvíli

Zverencov Pavla Hapala poslal v 14. minúte do vedenia Michal Ďuriš, v prvej minúte nadstaveného času vyrovnal Ilay Elmkies.





Slováci po piatkovej domácej prehre 1:3 s Českom získali do tabuľky prvý bod, no patrí im štvrtá priečka. Líder je Škótsko, ktoré zvíťazilo v Olomouci nad Českom 2:1.Najbližšie sa Slovensko predstaví v domácom semifinále baráže ME 2020 proti Írsku 8. októbra. V prípade postupu do finále nastúpi 12. novembra na pôde víťaza duelu Bosna a Hercegovina - Severné Írsko. V LN sa Slováci najbližšie predstavia 11. októbra v Škótsku.Hapal zmenil oproti zápasu s Českom rozostavenie, jeho zverenci hrali systémom 4-3-3, v bránke dostal šancu Rodák. Pre 23-ročného brankára to bol debut v reprezentácii rovnako ako pre obrancu Koscelníka, ktorý nastúpil v stopérskej dvojici vedľa Škriniara. Domáci mali prvú šancu v stretnutí, keď si po narážačke zbehol na hranicu šestnástky Zahavi, ale prestrelil. Po prvý raz zasahoval Rodák v 10. minúte, keď zaváhanie Saba využil na zakončenie Dasa. Marciano v domácej bránke nemal v prvej štvrťhodine žiadnu prácu, na loptu si nesiahol ani v 14. minúte po strele Ďuriša. Lopta sa k slovenskému útočníkovi dostala po osi Kucka-Bero, vzápätí ju nechytateľne poslal do siete - 0:1. Taktovku potom opäť prevzali domáci, ale ďalšiu šancu si vypracovali až v 30. minúte. Bol to Dasa, ktorý poslal center Zahavimu, ale izraelský kanonier opäť prekopol bránku. Slováci mohli streliť v 36. minúte druhý gól, keď center Saba len tesne minuli až traja hráči v poradí Škriniar, Valjent a Kucka. Dianie v prvom polčase ukončila nepresná strela Zahaviho.Po prestávke sa obraz hry nezmenil. Domáci mali loptu častejšie pri nohách, ale chýbali im moment prekvapenia vo finálnej fáze i lepšie riešenia situácií. Slovenská defenzíva pracovala dobre a to dávalo priestor na protiútoky. Po jednom sa dostal v 54. minúte do zakončenia strelec gólu Ďuriš, jeho obaľovačku však s námahou Marciano vytesnil. Tréner domácich Ruttensteiner potom poslal na ihrisko Weissmana a ten ihneď nebezpečne ohrozil Rodákovu bránku. Hapal po prvý raz v zápase striedal v 67. minúte, Saba nahradil Schranz. Najaktívnejším mužom v zostave Izraela bol Zahavi, v 75. minúte z priameho kopu opäť len tesne minul bránku. O tri minúty neskôr Boženík vystriedal Ďuriša, Izraelčania však pokračovali v prevahe a snažili sa vyrovnať. Boženíkova chvíľa prišla v 87. minúte, ale jeho prudkú strelu vyrazil Marciano na roh. Domácim sa podarilo zaslúžene skórovať v nadstavenom čase, keď Cohenovu prihrávku poslal striedajúci Elmkies do siete. V závere dokonca mohli pridať druhý gól, no po strele Zahaviho zazvonila s prispením Rodáka len pravá žrď.

LN 2020/2021 - 2. kolo:



B-divízia, 2. skupina:



Izrael - Slovensko 1:1 (0:1)



Góly: 90.+1 Elmkies - 14. Ďuriš. Rozhodovali: Dabanovič - Djukič, Todorovič (všetci ČH), ŽK: Peretz, Zahavi - Bero, bez divákov



Izrael: Marciano - Dasa, Bitton, Ehamed, Tibi, Tawatha (72. Elmkies) - Solomon, Natcho (46. Cohen), Peretz - Dabbur (57. Weissman), Zahavi



Slovensko: Rodák - Koscelník, Valjent, Škriniar, Gyombér - Kucka, Lobotka, Sabo (67. Schranz) - Bero, Ďuriš (78. Boženík), Mihalík (87. Haraslín)