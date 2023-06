Lukašenko chce využiť Wagnerovu skupinu na získanie manévrovacieho priestoru, mocenský boj sa vraj neskončil

Wagnerova skupina v Bielorusku

Mocenský boj

28.6.2023 (SITA.sk) - Bieloruský prezident Alexander Lukašenko sa podľa amerického Inštitútu pre štúdium vojny (ISW) pravdepodobne snaží využiť ruskú žoldniersku Wagnerovu skupinu na získanie „manévrovacieho priestoru“ a usiluje sa dostať ju pod svoju kontrolu. Informuje o tom web Ukrajinská pravda.„Lukašenko sa pravdepodobne snaží využiť Wagnerovu skupinu v Bielorusku na získanie manévrovacieho priestoru, ktorý by bol protiváhou voči kampani Kremľa za absorpciu Bieloruska prostredníctvom zväzového štátu, ... (a) pravdepodobne sa usiluje prísne kontrolovať akékoľvek sily Wagnerovej skupiny, ktoré sa presúvajú do Bieloruska,“ konštatuje ISW.Inštitút poznamenal, že mocenský boj medzi ruským prezidentom Vladimirom Putinom , Lukašenkom a zakladateľom Wagnerovej skupiny Jevgenijom Prigožinom sa zďaleka neskončil a bude mať krátkodobé aj dlhodobé dôsledky, ktoré by mohli byť prospešné pre Ukrajinu.Po vzbure wagnerovcov ruský prezident Putin vyhlásil, že bojovníci z Wagnerovej skupiny budú môcť podpísať zmluvu s ruským ministerstvom obrany, odísť domov alebo do Bieloruska. Lukašenko tvrdí, že zakladateľ a majiteľ Wagnerovej skupiny Prigožin je už v Bielorusku.