Odpočítavanie Putinovho konca sa začalo a Prigožin dostane, čo chcel, predpovedajú vysokí predstavitelia v Kyjeve

Blíži sa Putinov koniec?

Putinova strata autority

Čo hovoria obe strany o svojich nepriateľoch?

"Prigožin nie je najvyššie postavený"

Je viac skupín, ktoré chcú prevziať moc

28.6.2023 (SITA.sk) - Pozornosť v ukrajinskom hlavnom meste sa v posledných dňoch sústredila na vzburu ruskej žoldnierskej Wagnerovej skupiny , jej vodcu Jevgenija Prigožina a jej dôsledky pre Vladimira Putina a vedenie vojny na Ukrajine. Informuje o tom spravodajský portál BBC Dráma v Rusku utvrdila Kyjev v názore, že čas Putina ako ruského prezidenta sa blíži ku koncu. „Myslím si, že sa začalo odpočítavanie,“ skonštatoval najbližší poradca prezidenta Volodymyra Zelenského Na brífingu v Kyjeve sa pritom vrátil k roku, keď Rusko prvý raz napadlo Ukrajinu a anektovalo polostrov Krym.„To, čo Ukrajina zažíva od roku 2014, je zjavné pre celý svet. Toto (Rusko) je teroristická krajina, ktorej vodca je neschopná osoba, ktorá stratila kontakt s realitou. Svet musí dospieť k záveru, že s touto krajinou nie je možné mať akýkoľvek seriózny vzťah,“ vyjadril sa Jermak.Vysokopostavení ukrajinskí predstavitelia, ktorí hovorili s BBC v Kyjeve, sa zhodli, že Putin nemôže prežiť katastrofálnu stratu autority.Začalo sa to podľa nich už katastrofálnym rozhodnutím spustiť vo februári minulého roka inváziu na Ukrajinu. Vzbura Wagnerovcov a Prigožinovo odsúdenie kremeľského zdôvodnenia vojny podľa nich odstránili zvyšky Putinových šancí na udržanie.„Putinov režim sa nedá zachrániť,“ zdôraznil jeden z nich.BBC pripomína, že je nevyhnutné si uvedomiť, že všetko, čo Ukrajinci, najmä tí, ktorí vedú krajinu, hovoria o svojich ruských nepriateľoch, je v zápale boja, ktorý správne vnímajú ako boj o národné prežitie.Ukrajinci podľa webu britského vysielateľa vedú šikovnú mediálnu vojnu a sú pozoruhodne dôslední v posolstvách, ktoré dávajú vlastným ľuďom a západným spojencom, ako aj nepriateľom v Moskve. V hodnoteniach, ktoré zdieľajú s novinármi, však musia hrať úlohu aj ich zbožné želania.Napriek tomu podľa BBC stojí za to venovať čas zisťovaniu ich názorov na krízu, ktorá zasiahla prezidentský úrad ich úhlavného nepriateľa Vladimira Putina. Ten bezpochyby čelí najvážnejšiemu ohrozeniu svojej autority od roku 2000, keď sa stal prezidentom.Ďalší vysokí predstavitelia v Kyjeve sú presvedčení, že proti Putinovi stoja neformálne, ale organizované siete nespokojných zasvätených osôb.Tajomník ukrajinskej Rady národnej bezpečnosti a obrany Oleksij Danilov pre BBC povedal, že „Prigožin nie je najvyššie postavený“ a medzi tými, ktorí by sa mohli stať novou politickou elitou v Rusku sú bezpečnostné zložky, úradníci a zástupcovia ruských oligarchov, ktorí sa domnievajú, že Putinovo rozhodnutie začať inváziu na Ukrajinu vo februári minulého roka bolo pre nich osobnou katastrofou i hrozbou pre Rusko.Na otázku redaktora BBC, či má na podporu svojej analýzy dôkazy, odpovedal, že nešpekuluje. „Vieme, kto sú títo ľudia, vieme o ich živote,“ dodal.Ďalší blízky poradca prezidenta Zelenského Mychajlo Podoľak súhlasil, že „v Rusku je niekoľko skupín ľudí, ktorí chcú prevziať moc“.Iný vysokopostavený predstaviteľ, ktorý hovoril pod podmienkou, že nebude menovaný, zašiel ešte ďalej a naznačil, že prezident Putin bude musieť odvolať svojho ministra obrany Sergeja Šojgua a náčelníka generálneho štábu Valerija Gerasimova , možno ako reakciu na ďalší vojenský neúspech.Práve odvolanie týchto dvoch mužov pritom bolo kľúčovou požiadavkou Jevgenija Prigožina a jeho vzbúrencov. „Prigožin dostane, čo chcel. Jeho politický život sa neskončil. Nezostane vo vyhnanstve v Bielorusku,“ predpovedal zdroj.