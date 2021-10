Lukašenko nebojuje len proti vlastným občanom, ale baží aj po konfrontácii s Úniou, myslí si Korčok

Korčok vyjadril podporu Pobaltským krajinám

Vykorisťuje migrantov

27.10.2021 (Webnoviny.sk) - Bieloruský režim Alexandra Lukašenka bojuje proti vlastným občanom, ale evidentne chce aj konfrontáciu so susedmi z Európskej únie (EÚ).Šéf slovenskej diplomacie Ivan Korčok (nom. SaS) to povedal počas stredajšieho stretnutia s rezortnými partnermi z východného krídla Organizácie Severoatlantickej zmluvy (NATO), takzvanej Bukurešťskej deviatky.Stretnutie sa uskutočnilo v estónskej metropole Tallinn. V tlačovej správe o tom informoval komunikačný odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR (MZVEZ SR). Korčok počas rokovaní vyjadril podporu Pobaltským krajinám Estónsku, Lotyšsku a Litve, ktoré sú konfrontované so zvážaním migrantov zo strany Bieloruska na hranice EÚ.„Lukašenko tak ukazuje, že nielenže bojuje s vlastnými občanmi, ktorých v tisíckach zatvára do basy len za prejavenie názoru. Neštíti sa ani ohrozovania životov civilných pasažierov, keď nedávno prinútil lietadlo s nimi pristáť v Bielorusku. A neštíti sa ani takej zvrátenej myšlienky, ako je zneužívať migrantov a zarábať na nich, keď si sami musia u neho zaplatiť za dopravu do Európy,“ povedal minister.Korčok dúfa, že sa čoskoro otvoria oči aj tým, ktorí Lukašenkov režim na Slovensku podporujú a oslavujú a jeho samého kritizujú, keď sa zastáva Bielorusov túžiacich po slobode.