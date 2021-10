Česká polícia preveruje okolie prezidenta Zemana, prešetrujú aj možné neposkytnutie pomoci

Prezident do nemocnice nechcel ísť

Trestných oznámení bolo viacero

27.10.2021 (Webnoviny.sk) - Česká polícia začala preverovať okolie hospitalizovaného prezidenta Miloša Zemana pre možný trestný čin neposkytnutia pomoci. Národná centrála proti organizovanému zločinu (NCOZ) tiež prešetruje možné falšovanie prezidentovho podpisu na listine k zvolaniu prvého zasadnutia novej Poslaneckej snemovne.Ako podľa serveru iROZHLAS.cz informujú magazín Respekt a portál Aktuálně.cz, polícia reaguje na niekoľko trestných oznámení.Keďže prezidenta odviezli do nemocnice zo zámku v Lánoch, možné neposkytnutie pomoci prešetruje štátne zastupiteľstvo v Rakovníku. Tamojší štátny zástupca Lukáš Hossinger pre Respekt a Aktuálně.cz povedal, že časť podania v tejto súvislosti postúpili polícii na preverenie. Vzhľadom na neverejnosť trestného konania ďalšie informácie neposkytol.Prezidenta hospitalizovali 10. októbra po jeho stretnutí s premiérom Andrejom Babišom po voľbách do Poslaneckej snemovne. Podľa iROZHLAS.cz, ktorý sa odvoláva na niekoľko zdrojov, Zeman najprv do nemocnice ísť nechcel, ale neskôr po prehováraní rodiny, lekárov a spolupracovníkov súhlasil.Spomenuté vyšetrovanie falšovania podpisu prezidenta, ktoré majú na starosti kriminalisti z NCOZ, má podľa Respektu pod dohľadom Obvodné štátne zastupiteľstvo pre Prahu 6, a to konkrétne ako možné prisvojenie si právomoci úradu.Kancelár Pražského hradu Vratislav Mynář dovolil návštevu predsedu dolnej komory parlamentu Radka Vondráčka , počas ktorej Zeman podľa obidvoch podpísal zmienenú listinu.Stalo sa to napriek tomu, že podľa správy Ústrednej vojenskej nemocnice zverejnenej predsedom Senátu Milošom Vystrčilom prezident nebol v stave vykonávať pracovné povinnosti. Mynář neskôr aj zverejnil video z nemocnice, ktoré má dokazovať podpis Zemana.Polícia svojím konaním reaguje na niekoľko trestných oznámení súvisiacich s prezidentom za posledné tri týždne. Hovorca Mestského štátneho zastupiteľstva v Prahe Aleš Cimbala priblížil, že sa to týka aj oznámení, ktoré zverejnili na rôznych webstránkach a v ďalších médiách.