Lukašenko obvinil Litvu, že na jeho stranu hranice prehadzuje telá mŕtvych migrantov

Litva obvinenia odmieta

Môže ísť o odvetu za sankcie EÚ

29.11.2021 (Webnoviny.sk) - Bieloruský prezident Alexander Lukašenko v pondelok obvinil litovské orgány, že na bieloruskú stranu hranice medzi oboma krajinami prehadzujúmŕtvych migrantov.Na stretnutí s najvyššími vojenskými predstaviteľmi uviedol, že bieloruská pohraničná stráž našla dvemigrantov, ktoré litovské zložky ponechali na hranici počas víkendu. Jednu z obetí, ktorá pravdepodobne ešte žila, vložili do spacieho vaku a hodili na hranicu povedal Lukašenko. Údajné konanie litovských zložiek označil za „zvrátenosť“.Litovská pohraničná stráž v nedeľu poukázala na opakované prípady, keď sa bieloruské orgány pokúsili zinscenovať prípady neľudského zaobchádzania s migrantmi, z ktorých obvinili litovskú stranu. Litva tieto obvinenia odmieta.Migranti, väčšinou z Blízkeho východu, sa niekoľko týždňov zhromažďujú na hranici Bieloruska s Poľskom a menšej miere aj s Litvou a Lotyšskom v snahe preniknúť na územie Európskej únie (EÚ).Tá obviňuje režim bieloruského prezidenta Alexandra Lukašenka, že podnecuje prílev migrantov a využíva ich v rámci odvety za sankcie EÚ.Bielorusko popiera, že by organizovalo migračnú krízu. Lukašenko skôr tento mesiac pripustil, že bieloruské bezpečnostné sily pomáhali migrantom prechádzať cez hranice do Poľska. Odmietol však tvrdenia, že bieloruský režim nalákal migrantov a dokonca vyhlásil, že nechce, aby prechádzali cez Bielorusko.