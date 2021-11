Firmy majú problémy s antigénovým testovaním, Kremský bude riešiť situáciu so zväzmi aj ministrami

Kremský

29.11.2021 (Webnoviny.sk) - Predseda Výboru pre hospodárske záležitosti NR SR Peter(OĽANO) zvolal na stredu 1. decembra pracovné stretnutie so šéfmi zamestnávateľských zväzov, na ktoré pozval aj ministrov hospodárstva a zdravotníctva, hlavného hygienika, ako aj predsedu Združenia miest a obcí Slovenska. Informoval o tom Peter Dojčan z mediálneho tímu OĽANO.Podniky majú podľaťažkosti so získaním dostatočného množstva AG-testov, zabezpečovaním kvality testovania, administrovaním pozitívnych testov, ako aj riešením daňových otázok pri preplácaní testov."Dnes som sa dozvedel o problémoch najmä veľkých zamestnávateľov so zavedením režimu OTP na pracoviskách. Pandémia COVID-19 prináša obrovský tlak na všetky oblasti života, pričom nie vždy sa podarí nájsť vhodné východisko. Napriek tomu som presvedčený, že tento režim a povinnosť testovať zamestnancov firmami bol zavedený nepremyslene, na poslednú chvíľu a neprimerane presúva úlohy štátu na plecia firiem. Obávam sa, že testovanie sa bude obchádzať, bude neefektívne a v skutočnosti sa minie účinkom,“ uviedolSpoločne sa tak pokúsia nájsť taký model testovania zamestnancov, ktorý bude fungovať, bude zvládnuteľný pre zamestnávateľov i zamestnancov a zároveň účinne zabráni šíreniu vírusu COVID-19.