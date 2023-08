Lukašenko považuje vyhostenie wagnerovcov za hlúpe, okolité krajiny varujú pred zatvoreným hraníc

Situácia na hraniciach

Vyhostenie wagnerovcov

31.8.2023 (SITA.sk) - Bieloruský vodca Alexander Lukašenko označil požiadavky o vyhostenie žoldnierov z ruskej Wagnerovej skupiny z Bieloruska za „nerozumné a hlúpe“.Reagoval tak na žiadosť ministrov Poľska, Litvy, Lotyšska a Estónska, ktorí sa v pondelok stretli vo Varšave, aby prediskutovali situáciu na hraniciach s Bieloruskom, kde sú niektorí wagnerovci od neúspešnej júnovej vzbury. Informuje o tom spravodajský portál Politico.„V Poľsku, Litve alebo iných pobaltských štátoch by nemal byť jediný zahraničný vojak. Potom môžeme tiež tvrdiť, že sa tu nachádzajú vojaci z iných krajín,“ vyhlásil Lukašenko počas stretnutia bezpečnostnej rady. „Ale zatiaľ sú to nerozumné a hlúpe požiadavky,“ dodal.Ministri Poľska a pobaltských štátov vo svojom vyhlásení požiadali Lukašenkovu vládu, aby zo svojho územia vyhostila žoldnierov z Wagnerovej skupiny okamžite.Tiež žiadajú, aby odviedla nezdokumentovaných migrantov z pohraničných oblastí a poslala ich do domovských krajín. Zároveň varovali, že ak nastane „kritický incident“ na hraniciach s niektorou z ich krajín, zatvoria svoju hranicu s Bieloruskom.Príchod wagnerovcov zvýšil napätie medzi Bieloruskom, Poľskom a Pobaltím. Krajiny susediace s Bieloruskom posilnili bezpečnosť na hraniciach. Bielorusko zas pri hraniciach s Poľskom a Litvou nedávno začalo vojenské cvičenia.