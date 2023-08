Nacionalista Girkin sa chce uchádzať o post ruskej hlavy štátu. Tvrdí, že je lepší vojnový stratég ako Putin

Minister obrany

Sľuby Girkina

31.8.2023 (SITA.sk) - Ruský nacionalista Igor Girkin , ktorý je vo väzbe, oznámil, že sa chce v prezidentských voľbách v marci 2024 uchádzať o post ruskej hlavy štátu.Girkin, ktorý ako provojnový bloger vystupuje pod menom Strelkov, to uviedol vo štvrtok vo vyhlásení zverejnenom na komunikačnej platforme Telegram. Informuje o tom web Politico.Girkin sa stal známy v roku 2014, keď sa na krátke obdobie stal ministrom obrany separatistickej Doneckej ľudovej republiky.Holandský súd ho v neprítomnosti odsúdil pre jeho rolu v zostrelení lietadla spoločnosti Malaysian Airlines, v ktorom zomrelo 298 ľudí.V súvislosti s ohlásením snahy stať sa prezidentom Girkin napísal, že je lepší vojenský stratég ako dlhoročný ruský vodca Vladimir Putin . Ďalej uviedol, že nemá záväzky voči klanom ruských oligarchov a na rozdiel od Putina nikdy nedôveroval Západu.Zároveň sľúbil potlačenie korupcie v ruskom obrannom sektore, ktorá je podľa neho hlavným dôvodom neúspešnej vojenskej kampane na Ukrajine. Girkin tiež konštatoval, že by v prípade zvolenia nezostal vo funkcii tak dlho ako Putin.Problémom Girkina je však to, že ho v júli zatkli na základe obvinení z extrémizmu po tom, ako na Telegrame kritizoval Putina a posmieval sa z neho. Ak ho usvedčia, mohol by zostať vo vezení do 5 rokov a podľa ruskej ústavy by sa nemohol uchádzať o post prezidenta.