Lukašenkov režim dodal Rusku za rok vyše 130-tisíc ton munície, zhruba desaťkrát viac ako pred inváziou na Ukrajinu

11.6.2023 (SITA.sk) - Režim samozvaného bieloruského prezidenta Alexandra Lukašenka dodal Rusku za jeden rok 131 582 ton munície.Ako referuje web Ukrajinská pravda, tvrdí to projekt MotolkoPomogi, ktorý vedie bieloruský novinár a analytik Anton Motolko, s odvolaním sa na údaje spolku pracovníkov bieloruských železníc.Z údajov vyplýva, že objem vyvezenej munície za 13 mesiacov od januára 2022 do februára 2023 predstavoval 131 582 ton, čo je v priemere 10 121 ton mesačne.Pred rozsiahlou ruskou inváziou na Ukrajinu boli tieto objemy v priemere desaťkrát menšie. Prudko začali narastať po 24. februári 2022.Nie všetka munícia dodaná Lukašenkovým režimom bola vyvezená do Ruska. Niektoré zásielky putovali na okupované územia na Ukrajine vrátane Krymu a na Ruskom okupované územia v Gruzínsku.