Úradníckej vláde Ľudovíta Ódora dôveruje 34 percent ľudí, v miere nedôvery je na tom lepšie než minulé vlády

11.6.2023 (SITA.sk) - Úradníckej vláde dôveruje 34 percent obyvateľov Slovenska. Vyplynulo to z prieskumu agentúry Focus pre reláciu televízie Markíza Na telo. Naopak, vláde Ľudovíta Ódora nedôveruje 48 percent obyvateľov.Úradnícka vláda má teda nižšiu mieru nedôvery než vláda Ivety Radičovej , ktorej nedôverovalo 65 percent obyvateľov.Rovnako je to aj u vlády Roberta Fica , ktorej nedôverovalo 63 percent, vlády Petra Pellegriniho (64 percent), Igora Matoviča (53 percent) či Eduarda Hegera , ktorej nedôverovalo 76 percent obyvateľov Slovenska.Agentúra Focus vykonávala prieskum od 24. do 31. mája na vzorke 1012 respondentov.