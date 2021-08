Lukašenkov režim v Bielorusku preukázateľne kriminalizuje svojich odporcov, tvrdia slovenskí europoslanci

Riešením sú slobodné voľby

Rozširovanie sankcií treba zvážiť

10.8.2021 (Webnoviny.sk) - Rok po zmarených voľbách v Bielorusku majú jeho občania nárok na život v slobode a prepustení by mali byť aj všetci politickí väzni. Zhodli sa na tom poslanci Európskeho parlamentu, ktorých oslovila agentúra SITA.Europoslanec Martin Hojsík (PS/RE) si všíma, že opozícia sa rok po voľbách bojí vyjsť do ulíc, pretože nechce skončiť vo väzení. „Európska únia musí aj naďalej vytvárať tlak na Bielorusko. Bude dôležité, aby sme aj s odstupom času vnímali udalosti uplynulého rokas plnou vážnosťou. Bielorusi potrebujú našu pomoc,“ uvádza europoslanec.Riešením by podľa Hojsíka boli slobodné voľby a potrestanie predstaviteľov diktatúry. Tiež oslobodenie politických väzňov a dodržiavanie základných ľudských práv. Miriam Lexmann (KDH/EPP) odkazuje, že krajina potrebuje pomoc medzinárodného spoločenstva. Dodáva, že dôležité je zefektívniť koordináciu a spoluprácu demokratických krajín a transatlantických spojencov, nielen krajín EÚ. „Predstavitelia bieloruského režimu tak budú mať čo najmenšie príležitostí na únik z tlaku, ktorý je na nich medzinárodným spoločenstvom vyvíjaný,“ upozorňuje Lexmann.Dodáva, že dôležitú úlohu zohráva aj Rusko, ktorého prístup k dianiu v Bielorusku je celkom odlišný a Lukašenkov režim podporuje. „Našou morálnou povinnosťou je pomáhať tým, ktorí túžia po slobode a je im upieraná,“ dodáva europoslankyňa.Režim prezidenta Lukašenka podľa Moniky Beňovej (Smer-SD/S/D) počas celého roka prenasleduje a kriminalizuje svojich odporcov. Porušuje tak nielen svoje medzinárodné záväzky, ale aj základné práva a slobody Bielorusov.„Ďalšie úsilie smerom k náprave situácie v Bielorusku je preto nanajvýš potrebné. Musí však stáť predovšetkým na strane ochrany práv bieloruských občanov a celej spoločnosti,“ upozorňuje Beňová. Dopad neuvážených sankcií budú podľa nej pociťovať obyčajní Bielorusi, rozširovanie sankcií preto treba vopred zvážiť.Bielorusko si v týchto dňoch pripomína rok od zmarených prezidentských volieb, po ktorých nasledovali masové represálie zo strany Alexandra Lukašenka proti protestujúcim Bielorusom. Výsledkom je niekoľko mŕtvych, tisícky zranených a viac ako 600 politických väzňov.